Cosmètica coreana
Outlet de K-Beauty a Barcelona: productes des d’1,50 euros en aquesta botiga de MiiN per un sol dia
La firma de cosmètica coreana celebra aquest dissabte una jornada de liquidació amb descomptes en "skincare" i maquillatge
Barcelona acollirà aquest dissabte 16 de maig una venda temporal de productes de cosmètica coreana a l’espai MiiN Balmes. L’esdeveniment consisteix en un outlet de productes de cura de la pell i maquillatge amb preus que aniran des d’1,50 fins a 20 euros.
L’acció de MiiN Cosmetics s’emmarca en una liquidació d’excedents d’estoc que la companyia ha decidit comercialitzar durant un dia. Segons l’organització, els productes es vendran a preus inferiors als habituals.
L’esdeveniment se celebrarà a la botiga de MiiN Balmes entre les 11.00 i les 21.00 h, de manera ininterrompuda.
La proposta s’adreça tant a clients habituals com a persones interessades en la cosmètica coreana. La disponibilitat de productes serà limitada, per la qual cosa es preveu una alta afluència durant la jornada.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
- Terra Remota: 20 anyades del prestigiós celler que van crear a l'Empordà un notari i una directora de casinos
- Recopilar l’historial mèdic de la població per estudiar com es comporten aquells que desenvolupen alzheimer: el futur predictor de la malaltia
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar