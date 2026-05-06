Horòscop
Horòscop setmanal del 4 al 10 de maig de 2026: prediccions per a tots els signes del zodíac
Aquesta setmana, els signes zodiacals hauran d'afrontar nous reptes personals, revisar les seves prioritats i deixar-se guiar una mica més per la intuïció
Magda Montclús
Descobreix què et prepara l’horòscop setmanal del 4 al 10 de maig de 2026 en l’amor, la feina, la salut i les relacions personals. Els signes del zodíac afronten uns dies marcats per la necessitat de prendre decisions, ordenar prioritats i escoltar més la intuïció.
Àries
L’horòscop d’Àries aquesta setmana apunta a uns dies intensos, amb molta energia però també amb el risc d’actuar massa de pressa. En l’amor, caldrà escoltar abans de respondre. A la feina, una decisió impulsiva podria complicar una situació que, amb calma, pot jugar al teu favor.
Taure
El signe de Taure entra en una setmana ideal per posar ordre a assumptes pendents i recuperar estabilitat. La constància serà la teva millor aliada, sobretot en qüestions laborals o econòmiques. En l’àmbit personal, algú proper pot demostrar-te que valora molt més del que sembla la teva presència.
Bessons
L’horòscop de Bessons anuncia moviment, converses i ganes de trencar amb rutines que ja no t’aporten res. Aquesta setmana tindràs més claredat mental per prendre decisions, però hauràs d’evitar dispersar-te. En l’amor, una conversa inesperada pot obrir una nova etapa.
Cranc
El signe de Cranc viurà uns dies marcats per la sensibilitat i la necessitat de protegir la seva energia emocional. No carreguis amb problemes que no et corresponen. En les relacions, una conversa sincera pot portar alleujament i reforçar un vincle que últimament semblava més distant.
Lleó
L’horòscop de Lleó aquesta setmana destaca el teu magnetisme i la capacitat de recuperar protagonisme sense necessitat d’imposar-te. En la feina, pots rebre una oportunitat per demostrar el teu talent. En l’amor, vigila l’orgull i aposta per una actitud més generosa.
Verge
El signe de Verge tindrà una setmana favorable per resoldre qüestions pràctiques i avançar en temes que reclamaven ordre. La teva eficiència serà clau, però no et castiguis si tot no surt perfecte. En salut, et convé descansar millor i no portar el cos al límit.
Balança
L’horòscop de Balança parla de decisions afectives, vida social i necessitat d’equilibri. Aquesta setmana hauràs de triar entre agradar als altres o respectar el que realment necessites. Una proposta inesperada pot animar els pròxims dies i donar-te una nova perspectiva.
Escorpí
El signe d’Escorpí deixarà enrere una part de la tensió acumulada i podrà veure les coses amb més perspectiva. És una bona setmana per tancar converses pendents i no alimentar conflictes que ja no porten enlloc. En l’amor, la sinceritat serà més poderosa que el control.
Sagitari
L’horòscop de Sagitari aquesta setmana arriba amb impuls, optimisme i ganes de fer plans. La iniciativa et pot portar bones notícies, sobretot si combines entusiasme amb una mica més d’organització. En les relacions, evita prometre més del que realment pots assumir.
Capricorn
El signe de Capricorn haurà de prioritzar i distingir què és urgent i què pot esperar. La disciplina continuarà sent una fortalesa, però aquesta setmana també necessitaràs espais de descans. En la feina, una actitud més flexible pot ajudar-te a desbloquejar una situació encallada.
Aquari
L’horòscop d’Aquari anuncia una setmana creativa, amb idees originals i converses que poden sorprendre’t. Algú et farà replantejar una decisió o una manera de veure les coses. En l’amor i les amistats, confia més en la intuïció i menys en la necessitat d’entendre-ho tot.
Peixos
El signe de Peixos viurà uns dies ideals per reconnectar amb si mateix i posar límits suaus però clars. La sensibilitat serà una força si no deixes que et desbordi. En l’amor o la família, una conversa honesta pot ajudar-te a recuperar tranquil·litat emocional.
