Barrejar cafè usat amb bicarbonat: per a què serveix aquest remei casolà i com es prepara

La combinació de pòsit de cafè i bicarbonat s’ha popularitzat com a truc domèstic per neutralitzar olors i netejar superfícies de manera suau, però convé fer-la servir bé

Un dels usos més habituals de la barreja de bicarbonat i cafè és com a desodoritzant casolà. / Freepik

Joan Soler

La barreja de cafè usat i bicarbonat de sodi s’ha convertit en un dels remeis casolans més estesos a les xarxes i en els consells de neteja domèstica. El motiu és senzill: és una combinació econòmica, fàcil de preparar i útil per a petites tasques de manteniment a casa. Sobretot, es recomana per eliminar olors i com a netejador abrasiu suau.

Aquest preparat funciona perquè el bicarbonat ajuda a neutralitzar males olors, mentre que el pòsit de cafè aporta una textura granulada que pot ajudar a fregar sense recórrer a productes més agressius. A més, reutilitza un residu habitual de la cuina, fet que el converteix en una opció pràctica per a qui busca solucions més sostenibles en el dia a dia.

Per a què serveix

Un dels usos més habituals d’aquesta barreja és com a desodoritzant casolà. Es pot col·locar en un recipient o en una bosseta de tela dins la nevera, prop del cubell de les escombraries, en armaris, sabaters o fins i tot al cotxe. L’objectiu és reduir les olors desagradables en espais tancats, especialment quan hi ha humitat o poca ventilació.

També es fa servir com a pasta netejadora per a olles, paelles o superfícies amb brutícia enganxada. En aquest cas, el cafè actua com un exfoliant lleu i el bicarbonat reforça l’efecte de neteja. No obstant això, és una solució pensada per a brutícia superficial o per a olors persistents lleus, no pas per substituir productes específics quan hi ha greix incrustat o problemes d’higiene més profunds.

Com es prepara

Per fer-la servir contra les olors, el més important és que el cafè estigui ben sec. Si el pòsit es guarda humit, pot acabar generant floridura i l’efecte serà just el contrari del desitjat. Un cop sec, es pot barrejar a parts iguals amb bicarbonat i col·locar en un bol petit, un pot amb forats o una bossa transpirable.

Si el que es busca és una pasta per netejar, la proporció habitual és també d’una part de cafè sec i una part de bicarbonat. A aquesta barreja s’hi poden afegir unes gotes d’aigua, o bé una mica de sabó de plats, fins a obtenir una textura espessa. Després només cal aplicar-la amb una esponja suau, fregar i esbandir.

Barreja de cafè i bicarbonat. / Arxiu

Quines precaucions cal tenir

Tot i ser un recurs útil, no convé fer-lo servir a qualsevol lloc. El cafè pot tacar superfícies clares, poroses o delicades, de manera que és preferible provar-lo abans en una zona petita. Tampoc és recomanable abocar els pòsits per l’aigüera, ja que poden contribuir a formar taps a les canonades.

En jardineria, el cafè usat també s’ha popularitzat com a possible aliat, però els experts acostumen a recomanar prudència. En lloc d’escampar-ne grans quantitats directament sobre la terra, és més segur incorporar-lo primer al compost. Així s’eviten desequilibris al sòl i possibles efectes negatius sobre algunes plantes.

Notícies relacionades

Un remei útil, però no miraculós

L’èxit d’aquesta barreja s’explica perquè és barata, aprofita un residu quotidià i permet resoldre petites molèsties domèstiques sense complicacions. Ara bé, convé recordar que cap remei casolà no és màgic: si hi ha una mala olor persistent, la clau continua sent trobar-ne l’origen i solucionar-lo d’arrel.

  1. El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
  2. Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
  3. Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
  4. Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
  5. Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
  6. L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
  7. Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
  8. Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7

Adrià Geli, entrenador personal: "Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l'estiu"

L'envelliment dispara els casos de Parkinson: el nombre de pacients s'ha duplicat a Espanya en els últims 14 anys

La consellera Esther Niubó explica que ha superat un càncer de tim, una glàndula entre el cor i els pulmons

Ordenen detenir Jair Domínguez per una denúncia de Vox

El Bernat Jaume de Figueres mostra els beneficis de la teràpia assistida amb animals en un videopodcast

God Save The Queen actuarà a Sons del Món per quarta vegada i commemorarà els cinquanta anys del disc 'Bohemian Rhapsody' de Queen

El tim, un petit òrgan ignorat durant dècades, pot ser clau per entendre l'envelliment i prevenir el càncer

Tracking Pixel Contents