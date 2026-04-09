Trucs casolà
Barrejar cafè usat amb bicarbonat: per a què serveix aquest remei casolà i com es prepara
La combinació de pòsit de cafè i bicarbonat s’ha popularitzat com a truc domèstic per neutralitzar olors i netejar superfícies de manera suau, però convé fer-la servir bé
La barreja de cafè usat i bicarbonat de sodi s’ha convertit en un dels remeis casolans més estesos a les xarxes i en els consells de neteja domèstica. El motiu és senzill: és una combinació econòmica, fàcil de preparar i útil per a petites tasques de manteniment a casa. Sobretot, es recomana per eliminar olors i com a netejador abrasiu suau.
Aquest preparat funciona perquè el bicarbonat ajuda a neutralitzar males olors, mentre que el pòsit de cafè aporta una textura granulada que pot ajudar a fregar sense recórrer a productes més agressius. A més, reutilitza un residu habitual de la cuina, fet que el converteix en una opció pràctica per a qui busca solucions més sostenibles en el dia a dia.
Per a què serveix
Un dels usos més habituals d’aquesta barreja és com a desodoritzant casolà. Es pot col·locar en un recipient o en una bosseta de tela dins la nevera, prop del cubell de les escombraries, en armaris, sabaters o fins i tot al cotxe. L’objectiu és reduir les olors desagradables en espais tancats, especialment quan hi ha humitat o poca ventilació.
També es fa servir com a pasta netejadora per a olles, paelles o superfícies amb brutícia enganxada. En aquest cas, el cafè actua com un exfoliant lleu i el bicarbonat reforça l’efecte de neteja. No obstant això, és una solució pensada per a brutícia superficial o per a olors persistents lleus, no pas per substituir productes específics quan hi ha greix incrustat o problemes d’higiene més profunds.
Com es prepara
Per fer-la servir contra les olors, el més important és que el cafè estigui ben sec. Si el pòsit es guarda humit, pot acabar generant floridura i l’efecte serà just el contrari del desitjat. Un cop sec, es pot barrejar a parts iguals amb bicarbonat i col·locar en un bol petit, un pot amb forats o una bossa transpirable.
Si el que es busca és una pasta per netejar, la proporció habitual és també d’una part de cafè sec i una part de bicarbonat. A aquesta barreja s’hi poden afegir unes gotes d’aigua, o bé una mica de sabó de plats, fins a obtenir una textura espessa. Després només cal aplicar-la amb una esponja suau, fregar i esbandir.
Quines precaucions cal tenir
Tot i ser un recurs útil, no convé fer-lo servir a qualsevol lloc. El cafè pot tacar superfícies clares, poroses o delicades, de manera que és preferible provar-lo abans en una zona petita. Tampoc és recomanable abocar els pòsits per l’aigüera, ja que poden contribuir a formar taps a les canonades.
En jardineria, el cafè usat també s’ha popularitzat com a possible aliat, però els experts acostumen a recomanar prudència. En lloc d’escampar-ne grans quantitats directament sobre la terra, és més segur incorporar-lo primer al compost. Així s’eviten desequilibris al sòl i possibles efectes negatius sobre algunes plantes.
Un remei útil, però no miraculós
L’èxit d’aquesta barreja s’explica perquè és barata, aprofita un residu quotidià i permet resoldre petites molèsties domèstiques sense complicacions. Ara bé, convé recordar que cap remei casolà no és màgic: si hi ha una mala olor persistent, la clau continua sent trobar-ne l’origen i solucionar-lo d’arrel.
