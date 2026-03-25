Supermercats
Aquesta és la millor tonyina de supermercat segons l'OCU
Hi ha moltes marques entre les quals escollir, però l'entitat té clara la seva guanyadora
Ramón Baylos
L'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) és una entitat encarregada de defensar el consumidor en termes de drets, oferint assessorament jurídic en els casos que siguin necessaris. No obstant això, la institució té una altra tasca clau.
Hi ha molta gent que no ho sap, però l'OCU publica sovint estudis de mercat en què es valoren els millors productes dels supermercats seguint paràmetres objectius. I, precisament, en aquesta ocasió ens centrarem en un dels que més dubtes generen: la tonyina en llauna.
Quina s'hauria d'escollir exactament? Hi ha molts matisos que poden alterar la resposta a aquesta pregunta com, per exemple, el seu preu, el seu sabor, el fet que vingui en oli o al natural, en bloc o en filets...
No obstant això, l'OCU té clar quina és la tonyina guanyadora en un estudi recent que va fer comparant aquest producte en diferents supermercats, i que es pot trobar a les prestatgeries d'Aldi.
La marca de tonyina en qüestió rep el nom de "Sal de Plata" i es correspon amb la millor opció per escollir en funció de diferents variables. No obstant això, la més important té a veure amb la qualitat del peix que contenen les seves llaunes.
Pel que fa a puntuacions, la tonyina "Sal de Plata" del supermercat Aldi va obtenir una puntuació de 86 sobre 100; una xifra que va aconseguir gràcies a un altre factor rellevant com és el seu preu, ja que és força assequible.
En aquest mateix sentit, aquesta tonyina costa 14,94 €/kg, fet que es correspon amb un preu una mica més baix que el d'altres marques que no mostren tanta qualitat de producte en termes de consistència, sabor i composició.
Per tant, la pregunta que formulàvem abans queda resposta gràcies a l'informe emès recentment per l'OCU: la millor tonyina de supermercat es pot trobar als establiments d'Aldi.
