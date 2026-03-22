Estètica
Els 5 tractaments estètics més demandats pels homes, del “bròtox” a la “mandíbula de diamant”: “La clau és la naturalitat i un aspecte descansat”
”No es tracta de deixar-los totalment planxats”, puntualitza la doctora Beatriz Beltrán, especialista en medicina interna, estètica i en nutrició, amb clínica al passeig de Gràcia de Barcelona
Laura Estirado
Durant anys, la consulta masculina en medicina estètica va ser gairebé un gest de «segona mà»: homes que hi arribaven empesos per la parella, amb certa prevenció i la sensació d’entrar en un terreny aliè. Això, segons la doctora Beatriz Beltrán, ja ha canviat. «Últimament s’adonen que això també comença a ser una eina bàsica per a la seva vida», explica. A la seva clínica del passeig de Gràcia de Barcelona hi veu sobretot homes a partir dels 40 que no busquen «ni ser més guapos ni més joves», sinó corregir aquest desgast que endureix el rostre i apaga l’expressió. «El que volen és suavitzar aquests trets que canvien l’expressió facial», resumeix.
L’objectiu, insisteix, no passa per transformar ni per esborrar la identitat. «Els meus pacients busquen que la gent els vegi millor cara, aspecte de descansat, més fresc. Com si haguessin dormit bé o tornessin de vacances —descriu—. La bona notícia és que la nova medicina estètica masculina va justament per aquí: tractaments discrets, poc invasius, sense baixa laboral i amb resultats que no criden, però sí que afinen».
En aquest gir cap a una estètica més global encaixa també un dels avenços que ha incorporat recentment a la consulta: es diu ExoMind, una teràpia d’estimulació cerebral no invasiva que, segons explica la doctora, només està disponible a la seva clínica, dins l’àmbit estètic, i a l’Hospital Clínic de Barcelona, dins l’àmbit hospitalari. «La nova medicina estètica no només actua a l’exterior, perquè avui sabem que l’autèntica transformació comença a l’interior», sosté Beltrán. Molts pacients, diu, arriben amb estrès, mal descans, ansietat o hàbits desordenats que acaben reflectint-se a la pell i al rostre. Per això, defensa una idea que travessa tota la conversa: «La medicina del futur és treballar holísticament: no només veure’s millor, sinó també sentir-se millor».
Avui dia, els homes ja representen entre «un 25% i fins a un 30%» del total de pacients que acudeixen a la seva clínica, i aquests són els 5 tractaments que més demanen:
El «bròtox» (com es coneix el bòtox masculí) continua sent el tractament estrella en estètica masculina, tot i que Beltrán puntualitza de seguida que no hi ha una toxina diferent per a ells: «No hi ha una toxina diferent, és la mateixa toxina, però sí que són dosis diferents i llocs diferents d’aplicació». La doctora explica que la musculatura facial masculina és més potent, la pell més gruixuda i els gestos solen estar més marcats. Per això, no es punxa igual que en una dona. «Un home no vol unes celles més aixecades. Les vol més rectes», assenyala. I afegeix una frase que resumeix bé l’esperit del tractament: «No cal deixar-los totalment planxats».
La finalitat del «bròtox» no és esborrar tota petja d’expressió, sinó relaxar l’entrecella, suavitzar les arrugues que endureixen el gest i evitar que continuïn aprofundint-se. «És un tractament bàsic», diu Beltrán. «No només corregirà aquestes arrugues, sinó que evitarà que se’ns vagin marcant». A la consulta, a més, sol ser una primera presa de contacte perfecta: una sola sessió, revisió al cap de dues setmanes i un resultat que refresca sense delatar-se. «Molts pacients volen veure’s millor sense que ningú sàpiga què s’han fet», constata.
La mandíbula de diamant s’ha convertit en una de les grans obsessions del moment. O, més ben dit, en una de les demandes més clares dels homes que volen reforçar trets sense passar per quiròfan. «Molts homes venen a masculinitzar una mica més els seus trets», explica Beltrán. I sí, una mandíbula més quadrada continua funcionant en l’imaginari col·lectiu com a ideal de bellesa. «S’ha vist que els homes més atractius són homes amb mandíbules més quadrades».
La doctora, però, defuig el resultat caricaturesc. La seva no és una feina de fabricar mandíbules en sèrie, sinó de treballar l’harmonia del conjunt. Per fer-ho, combina àcid hialurònic, estimuladors de col·lagen i tecnologies no invasives que milloren la flacciditat i tensen la pell. «Jo tinc una caixa d’eines —explica— i vaig triant què utilitzar segons el pacient, l’estructura facial i el resultat que busca».
A la conversa, insisteix diverses vegades en la mateixa idea: no tothom necessita el mateix ni tothom és candidat a tot. «No és fer per fer», adverteix. També aquí el temor de perdre naturalitat plana sobre la consulta. Per això, ella defensa corregir amb mesura i mirar a llarg termini: «No només cal pensar en aquest moment, sinó en quina repercussió tindrà aquest tractament en el futur».
A partir d’una certa edat, el rostre importa, però la panxa també. Beltrán ho explica amb una imatge molt reconeixible: «A partir dels 40 comencen els canvis corporals, que és la panxeta». I aquí apareix una altra de les grans demandes actuals: la definició corporal masculina, sobretot a l’abdomen i als flancs.
L’interessant és que no parla de pacients sedentaris, sinó sovint d’homes que ja entrenen i mengen raonablement bé, però topen amb zones rebels. «Hi ha un punt que, encara que facin molt exercici i molta dieta, no poden eliminar, perquè això és greix localitzat». Per a aquests casos, la clínica treballa amb criolipòlisi mèdica, que elimina greix subcutani mitjançant el fred, i amb tecnologies d’electroestimulació muscular d’alta intensitat. «És per a greix localitzat de gent que fa exercici, que es cuida, que vol estar millor, però que això no ho aconsegueix eliminar». La clau torna a ser la mateixa que al rostre: resultats progressius, vida normal i zero quiròfan.
Hi va haver un temps en què la consulta masculina girava gairebé només al voltant de les arrugues. Ara cada cop més homes pregunten també per la qualitat de la pell. Pel porus, la textura, el to apagat, les cicatrius antigues. I, en especial, per les marques d’acne, una preocupació que continua molt present. «L’acne és molt més sever en els homes», explica Beltrán, i per això també solen quedar més cicatrius.
La doctora no ven miracles: «Jo sempre dic que les cicatrius són cicatrius i que no tenim una goma d’esborrar». Però sí que subratlla que avui existeixen protocols eficaços i molt més compatibles amb la rutina diària dels pacients. A la seva clínica combina microneedling mèdic, diferents tipus de làsers i altres tractaments que estimulen el col·lagen i milloren la textura de manera progressiva.
«L’home vol tractaments efectius, però menys invasius, que no li impedeixin fer la seva vida normal», afirma. I aquesta demanda ha empès el desenvolupament de tècniques cada vegada més afinades: «Avui dia tenim làsers fraccionats no invasius que permeten que el pacient surti de la clínica vermell, però que l’endemà faci vida normal».
La zona dels ulls és una de les primeres a delatar el cansament, l’estrès i el pas del temps. També en ells. «El que més els preocupa són les arrugues d’expressió, les potes de gall, les ulleres marcades», explica la doctora. I, en molts casos, també aquest excés de pell de la parpella que dona al rostre un aire esgotat o trist.
Aquí el tractament no sol ser un de sol, sinó una combinació mesurada de tècniques. Beltrán parla de toxina botulínica per evitar que les arrugues es marquin més, àcid hialurònic quan l’ullera està enfonsada, làsers, radiofreqüència i ultrasons per tensar la pell de la parpella i elevar lleugerament la zona quan encara no hi ha indicació quirúrgica. «En homes, l’objectiu és retornar frescor a la mirada sense feminitzar els trets ni alterar l’expressió», resumeix. La clau és refrescar la zona ocular sense que el resultat es noti com un retoc: «millor cara, menys fatiga i la mateixa expressió de sempre», remata Beltrán.
