Gastronomia
El xef José Andrés: “La paella valenciana no va d’ingredients, sinó del sabor”
El cuiner va compartir la recepta autèntica, però va avisar que el millor és anar a un restaurant a menjar aquest plat i no haver-lo d’elaborar a casa
Ricard Castelló
La paella valenciana és un dels plats més populars de la gastronomia espanyola, especialment a la Comunitat Valenciana. Tot i això, sovint genera polèmica, ja que els valencians estan farts de les adaptacions que es fan a la resta d’Espanya, conegudes popularment com «arròs amb coses».
Els ingredients tradicionals de l’autèntica paella valenciana són: pollastre, conill, bajoqueta, garrofó i safrà. Afegir xoriço, pèsols o marisc a la recepta és considerat per molts com una autèntica falta de respecte a la tradició.
Per aquest motiu, el cuiner José Andrés ha decidit posar punt final al debat compartint la seva pròpia recepta de paella valenciana, defensant els ingredients i el mètode tradicionals. Abans de posar-s’hi, el xef confessa en el vídeo, publicat a Instagram, que el millor és no preparar aquest plat a casa: «Ves a un restaurant, és massa difícil».
El xef de Jaleo va bromejar dient: «Estimo els valencians, tot i que són una mica intensos. Si fas una paella que no segueix les receptes tradicionals, no la pugis a les xarxes socials o tota València anirà a per tu. No publiquis una foto de la teva paella si no segueixes les indicacions d’una paella tradicional, fes-me cas».
Després de les bromes, el cuiner es va posar mans a l’obra. Primer de tot, va triar els ingredients: carn de conill i de pollastre, mongetes verdes, garrofó ja cuit, carxofes, tomàquet natural (ratllat o triturat), arròs, safrà, aigua, romaní i oli d’oliva.
Comença sofregint tota la carn amb oli d’oliva, ja que així s’obté una base molt més saborosa abans d’afegir-hi les verdures. Després hi afegeix les mongetes verdes i, tot seguit, el garrofó ja cuit. Quan aquests ingredients comencen a estar al punt, és el moment d’afegir-hi les carxofes i el tomàquet ratllat o triturat amb un toc de safrà.
Quan ja està tot preparat, en lloc d’afegir-hi brou, hi posa aigua i algunes branques de romaní perquè s’hi infusionin. Ho deixa bullir durant uns tres minuts abans de retirar el romaní, sense excedir aquest temps, i després hi afegeix l’arròs.
El xef va exposar que «la paella no va d’ingredients, sinó del sabor dels ingredients i que l’arròs absorbeix com una esponja».
En veure el resultat final, José Andrés no va dubtar a ser honest: «No podria ser més simple ni humil». És una recepta senzilla i sense complicacions, però que respecta perfectament l’essència d’una autèntica paella valenciana.
