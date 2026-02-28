Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Conductor a 120 km/hOcupes RosesPlans cap de setmanaPOUM CadaquésCarles Gallardo
instagramlinkedin

Gastronomia

El xef José Andrés: “La paella valenciana no va d’ingredients, sinó del sabor”

El cuiner va compartir la recepta autèntica, però va avisar que el millor és anar a un restaurant a menjar aquest plat i no haver-lo d’elaborar a casa

José Andrés revela com es fa una paella valenciana / SPORT

José Andrés revela com es fa una paella valenciana / SPORT

Ricard Castelló

La paella valenciana és un dels plats més populars de la gastronomia espanyola, especialment a la Comunitat Valenciana. Tot i això, sovint genera polèmica, ja que els valencians estan farts de les adaptacions que es fan a la resta d’Espanya, conegudes popularment com «arròs amb coses».

Els ingredients tradicionals de l’autèntica paella valenciana són: pollastre, conill, bajoqueta, garrofó i safrà. Afegir xoriço, pèsols o marisc a la recepta és considerat per molts com una autèntica falta de respecte a la tradició.

Per aquest motiu, el cuiner José Andrés ha decidit posar punt final al debat compartint la seva pròpia recepta de paella valenciana, defensant els ingredients i el mètode tradicionals. Abans de posar-s’hi, el xef confessa en el vídeo, publicat a Instagram, que el millor és no preparar aquest plat a casa: «Ves a un restaurant, és massa difícil».

El xef de Jaleo va bromejar dient: «Estimo els valencians, tot i que són una mica intensos. Si fas una paella que no segueix les receptes tradicionals, no la pugis a les xarxes socials o tota València anirà a per tu. No publiquis una foto de la teva paella si no segueixes les indicacions d’una paella tradicional, fes-me cas».

Després de les bromes, el cuiner es va posar mans a l’obra. Primer de tot, va triar els ingredients: carn de conill i de pollastre, mongetes verdes, garrofó ja cuit, carxofes, tomàquet natural (ratllat o triturat), arròs, safrà, aigua, romaní i oli d’oliva.

Comença sofregint tota la carn amb oli d’oliva, ja que així s’obté una base molt més saborosa abans d’afegir-hi les verdures. Després hi afegeix les mongetes verdes i, tot seguit, el garrofó ja cuit. Quan aquests ingredients comencen a estar al punt, és el moment d’afegir-hi les carxofes i el tomàquet ratllat o triturat amb un toc de safrà.

Quan ja està tot preparat, en lloc d’afegir-hi brou, hi posa aigua i algunes branques de romaní perquè s’hi infusionin. Ho deixa bullir durant uns tres minuts abans de retirar el romaní, sense excedir aquest temps, i després hi afegeix l’arròs.

El xef va exposar que «la paella no va d’ingredients, sinó del sabor dels ingredients i que l’arròs absorbeix com una esponja».

Notícies relacionades

En veure el resultat final, José Andrés no va dubtar a ser honest: «No podria ser més simple ni humil». És una recepta senzilla i sense complicacions, però que respecta perfectament l’essència d’una autèntica paella valenciana.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  2. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
  3. Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
  4. Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei
  5. Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
  6. Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen
  7. De l’escenari a la vida real: cuidar una mare amb Parkinson i convertir la renúncia en art
  8. Defuncions del 27 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Els Estats Units i Israel llancen un atac coordinat i a gran escala contra l’Iran

Els Estats Units i Israel llancen un atac coordinat i a gran escala contra l’Iran

Metkhal Khalawi: de pres d'Estat Islàmic a creador de la primera xarxa social exclusivament en català

Metkhal Khalawi: de pres d'Estat Islàmic a creador de la primera xarxa social exclusivament en català

L'habitatge a Roses en mans de qui?

L'habitatge a Roses en mans de qui?

Roses projecta un nou centre de formació i tecnificació d'esports de platja: "Volem que sigui un referent europeu"

Roses projecta un nou centre de formació i tecnificació d'esports de platja: "Volem que sigui un referent europeu"

Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: "Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?"

Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: "Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?"

El festival de Cap Roig ofereix un estiu amb concerts de Bryan Adams, Rick Asley, Amaia o Valeria Castro

El festival de Cap Roig ofereix un estiu amb concerts de Bryan Adams, Rick Asley, Amaia o Valeria Castro

Pressupostos de la Generalitat 2026: aquestes són les principals inversions a l'Alt Empordà

Pressupostos de la Generalitat 2026: aquestes són les principals inversions a l'Alt Empordà
Tracking Pixel Contents