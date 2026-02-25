Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei
El reglament fixa quines mesures s’han de complir per evitar sancions
Ramón Baylos
Els límits de l’habitatge propi solen ser objecte de nombroses demandes judicials que es presenten al llarg de l’any. Sobretot quan un veí duu a terme determinades pràctiques amb les quals acaba envaint la parcel·la d’un altre.
En aquest mateix sentit, una de les pràctiques més habituals té a veure amb plantar tanques vegetals o arbres en un terreny sense tenir en compte el que diu la llei, que és força clara pel que fa a les distàncies que s’han de respectar.
Per començar pel que s’estipula de manera més directa, si hi ha un arbre amb risc de caure sobre el terreny d’un veí, el propietari està obligat per llei a talar-lo per prevenir possibles accidents. Tanmateix, la normativa és una mica més ambigua en altres situacions.
El Codi civil estableix que s’ha de deixar una distància mínima de dos metres respecte de la parcel·la veïna a l’hora de plantar tanques vegetals o arbres. Aquesta mesura pretén evitar que branques o arrels traspassin els límits i envaeixin la propietat d’un altre.
En cas que això passi, el propietari del terreny afectat per branques o arrels pot optar per diverses vies. La primera és exigir al propietari de les plantes que talli les parts que envaeixen el seu espai.
Si aquest s’hi nega, el veí afectat pot tallar pel seu compte les arrels que es trobin al subsòl. I si la situació es repeteix amb el temps, tindrà dret a interposar una demanda perquè se sancioni el propietari de les plantes.
I què passa si aquestes plantes serveixen per marcar el límit entre ambdós terrenys? En aquests casos, tots dos veïns tenen dret a exigir-ne la poda per gestionar correctament la seva parcel·la. No obstant això, si l’arbre ha estat registrat com a element delimitador, caldrà l’acord mutu abans de talar-lo.
Amb aquestes mesures, el Codi civil fixa un conjunt de directrius destinades a respectar les llindes entre terrenys i evitar conflictes veïnals, una situació més freqüent del que pot semblar.
