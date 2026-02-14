La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
Envoltada d’imponents edificis, aquesta plaça és el cor de la ciutat i forma part de la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO
Laia Póo Alegret
Les places de tot el món són punts de trobada per als habitants dels pobles i les ciutats on es troben. N’hi ha de més antigues —amb orígens que es remunten a l’època medieval i fins i tot abans—, de més modernes, envoltades d’edificis per tots costats, aïllades del bullici de la vida diària de la urbs, decoratives, funcionals…
Aquí, a Espanya, comptem amb innombrables places boniques, que sorprenen tant els veïns com els turistes que les descobreixen per primera vegada, com la Plaça Reial de Barcelona, la Plaça de l’Obradoiro a Santiago de Compostel·la o la Plaça d’Espanya a Sevilla. Però entre totes les places que esquitxen el territori espanyol n’hi ha una la bellesa de la qual destaca per damunt de totes les altres.
Centre de la vida social de la ciutat
Situada al cor de Salamanca, la Plaça Major és veritablement una de les places monumentals urbanes més espectaculars de tota Europa. Construïda entre els anys 1729 i 1755, la seva planta té forma de quadrilàter irregular i està envoltada d’edificis de tres pisos amb porxos a tots els costats, presidida per l’Ajuntament.
El disseny de l’espai va anar a càrrec de l’arquitecte madrileny Alberto de Churriguera, a qui, després de la seva mort, va succeir Manuel de Lara Churriguera, i finalment fou el compostel·là Andrés García de Quiñones qui es va encarregar de supervisar la finalització de les obres. D’estils predominantment barroc i neoclàssic, la plaça destaca per les belles façanes dels seus edificis, revestides amb una pedra calcària d’un particular color daurat que atorga un encant especial quan el sol es pon.
L’escriptor i filòsof Miguel de Unamuno, que fou rector de la Universitat de Salamanca i figura destacadíssima de la ciutat, va definir la plaça amb aquestes paraules: “És un quadrilàter. Irregular, però sorprenentment harmònic”. Tal fou la importància d’Unamuno a Salamanca que, a la façana d’un dels edificis de la plaça, es pot observar un medalló en el seu honor. Al seu costat, molts altres medallons es distingeixen al voltant de la plaça: el del rei Ferran III el Sant i altres monarques espanyols, militars il·lustres i personatges de la cultura.
A més de rebre el títol de Bé d’Interès Cultural l’any 1973, la plaça també fou declarada Patrimoni de la Humanitat el 1988, quan la UNESCO la va afegir a la llista, juntament amb la resta de la ciutat vella de Salamanca.
Una estona a la plaça
Com he esmentat abans, la millor hora per anar a la plaça és al capvespre, ja que la llum del sol aporta uns tons i colors d’allò més bonics. Una molt bona manera de gaudir de l’ambient desenfadat de la plaça és asseure’s en una de les seves múltiples terrasses per prendre una canya ben fresqueta acompanyada d’alguna tapa. Però això no és l’únic que s’hi pot fer; al llarg de l’any, la plaça acull diversos festivals i activitats, com el cinema a l’aire lliure a l’estiu o les fires i mercats plens de productes locals i artesanals.
- Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
- El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
- VÍDEO | La reacció d'un alcalde de l'Empordà davant la "falsa alarma" de fort vent a la comarca: "Tenia pedres preparades per posar-me-les a la butxaca"
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- Com a mare treballadora visc amb impotència un repartiment d’ajudes que em sembla profundament desigual
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat