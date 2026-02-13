L’expert en estalvi Iván Terrón: «No poseu cap rentadora a les 6 de la tarda»
Iván Terrón analitza el preu segons l’horari i dona recomanacions clares per reduir el consum elèctric
Redacció
Estalviar en la factura de la llum és una prioritat per a milers de llars espanyoles, especialment per a aquelles acollides a la tarifa regulada PVPC, el preu de la qual varia cada hora del dia. Molts consumidors es pregunten quan és millor posar una rentadora, cuinar o utilitzar electrodomèstics d’alt consum. La clau és entendre les variacions horàries del preu de l’electricitat i adaptar-hi els hàbits diaris.
L’expert en estalvi Iván Terrón ho té clar i llança una advertència directa: «No poseu cap rentadora a les 6 de la tarda». Segons explica, conèixer el comportament del mercat elèctric en temps real pot suposar un gran alleujament per a la butxaca. El passat 30 de gener, per exemple, la jornada va presentar variacions molt marcades en el preu del quilowatt, fet que ofereix una fotografia clara de com es pot optimitzar el consum.
Els preus de la llum varien segons l’hora
Durant la matinada del 30 de gener, el preu de l’electricitat es va situar en 7 cèntims el quilowatt hora (kWh), una de les tarifes més econòmiques del dia. «A la matinada, poseu tot el que vulgueu perquè el preu és molt bo», recomana Terrón. Tot i que no és ideal molestar el veïnat, bromeja: «Avui sí que surt a compte molestar el veí». En aquestes hores vall, programar rentadores, rentaplats o la càrrega del cotxe elèctric pot reduir la factura de final de mes de manera notable.
Al matí, però, la tendència canvia. El preu puja fins als 17 cèntims, pràcticament el doble que en les hores més barates. Aquest tram correspon a les hores punta, quan la demanda elèctrica augmenta i el preu es dispara. No és recomanable fer tasques intensives en consum durant aquest període. Segons l’anàlisi de Terrón, els preus més alts arriben al final del dia: «De 18.00 a 00.00 hores puja fins als 19 cèntims, un preu molt car, així que molt de compte amb posar-hi coses».
Estalviar en la factura és molt més assequible del que es podria imaginar.
El millor moment per posar la rentadora
Curiosament, entre les 14.00 i les 18.00, el preu baixa lleugerament, situant-se entre 9 i 10 cèntims, cosa que converteix aquesta franja en la més barata del dia després de la matinada. Terrón la destaca com el moment ideal per concentrar el gruix del consum diürn: «Cal aprofitar per posar rentadores, cuinar i consumir tot el que pugueu en aquest marge». Aquesta finestra horària, tot i que poc habitual en moltes rutines laborals, pot ser clau per a qui teletreballa, és a casa o pot programar aparells elèctrics.
Aquestes recomanacions cobren especial sentit en el marc de la tarifa regulada PVPC, que divideix el dia en tres trams: hores vall (les més barates, com la matinada), hores planes (amb preus intermedis, com entre 14.00 i 18.00) i hores punta, en què el preu es dispara (matí i vespre). Aquesta estructura busca traslladar senyals de preu al consumidor per incentivar el consum en hores de menor demanda.
Per a qui vulgui optimitzar al màxim la factura, Terrón recomana revisar cada dia el preu per hora en plataformes oficials com ESIOS de Red Eléctrica o en aplicacions de seguiment energètic. Allà es pot consultar en temps real el preu per franja, cosa que permet ajustar els hàbits domèstics amb precisió.
«Així que, si voleu estalviar el màxim possible, això és el que cal fer», conclou Terrón.
- Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
- VÍDEO | La burla d'un alcalde de l'Empordà davant la "falsa alarma" de fort vent a la comarca: "Tenia pedres preparades per posar-me-les a la butxaca"
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Com a mare treballadora visc amb impotència un repartiment d’ajudes que em sembla profundament desigual
- Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així