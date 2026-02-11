Salut
Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
T'expliquem quan pot anar bé, com aplicar-lo pas a pas i en quins casos cal actuar amb prudència
La cura dels peus és tan important com la de qualsevol altra part del cos, però sovint hi parem menys atenció fins que apareixen molèsties: pell resseca, duresa als talons, picor lleu o mal olor després de moltes hores amb calçat tancat. Un bany de peus amb vinagre i sal és un remei casolà popular per reforçar la higiene i el confort. En aquest context, un dels remeis casolans més populars és el bany de peus amb vinagre i sal, una combinació senzilla que es pot incorporar a la rutina d’higiene setmanal.
El vinagre i la sal s’utilitzen perquè poden ajudar a mantenir els peus més nets i a reduir la sensació d’humitat i olor, sobretot quan hi ha molta transpiració. El vinagre i la sal poden ajudar a reduir el mal olor i a estovar la pell endurida. A més, aquest bany pot contribuir a estovar la pell endurida i a deixar els peus amb una sensació de més confort. Cal tenir present, però, que no substitueix cap tractament mèdic si hi ha infecció, dolor important o lesions.
Quan pot anar bé un bany de peus amb vinagre i sal
Aquest mètode pot ser útil en situacions concretes, com ara després d’un dia llarg amb sabatilles esportives o calçat tancat, quan els peus han estat moltes hores “encapsulats” i amb humitat. Va bé després de moltes hores amb calçat tancat i peus humits o amb molta transpiració. També pot anar bé si sues molt als peus o si notes una picor o coïssor lleus, sense ferides.
Hi ha qui l’incorpora com a rutina de manteniment per controlar el mal olor persistent o, simplement, per millorar la sensació d’higiene. Amb una o dues vegades per setmana n’hi ha prou per incorporar-ho com a rutina. En general, amb una o dues vegades per setmana n’hi ha prou: fer-ho més sovint pot ressecar la pell en algunes persones.
Com fer el bany de peus pas a pas
- Posa aproximadament 1 litre d’aigua tèbia en un recipient on hi càpiguen còmodament els dos peus.
- Afegeix mitja tassa de vinagre i dues cullerades de sal gruixuda.
- Remena fins que la sal quedi ben dissolta.
- Submergeix els peus entre 15 i 20 minuts.
- Treu-los, esbandeix amb aigua neta i eixuga’ls molt bé, sobretot entre els dits, on s’acumula la humitat.
- Si vols acabar el ritual, aplica una crema hidratant per ajudar a mantenir la pell flexible.
La clau és eixugar molt bé entre els dits per evitar humitat acumulada.
En quins casos cal anar amb compte
Tot i ser un remei casolà, no és recomanable per a tothom. Si tens ferides obertes, esquerdes profundes o diabetis, consulta-ho abans amb un professional. En aquests casos, qualsevol irritació o petita lesió pot complicar-se més fàcilment.
Si és la primera vegada que el proves, una opció prudent és fer una prova en una zona petita de la pell abans de submergir-hi tot el peu. Si notes enrogiment o coïssor intensa, esbandeix i deixa d’utilitzar-lo. I si notes enrogiment, picor intensa o coïssor, convé reduir el temps de contacte, esbandir i, si cal, demanar orientació mèdica. No obstant això, si hi ha símptomes persistents (dolor, descamació marcada, mal olor molt intensa o sospita de fongs), el més segur és no allargar remeis casolans i consultar un especialista.
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Un jutge atura una pràctica habitual de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera