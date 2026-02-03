La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
La teva salut mental millorarà si segueixes aquests consells a l’hora de fer abraçades
David Cruz
Cada vegada més persones es preocupen per la seva salut mental i busquen mètodes per millorar aquesta part que durant anys ha estat oblidada. I en una època dominada pels mòbils, les pantalles i la pressa, el cos continua parlant un idioma molt més antic. Un idioma que no entén de notificacions ni de ‘m’agrada’, però sí de contacte i proximitat: aquí és on entra en joc l’abraçada.
Encara que la majoria en són conscients, la psicologia fa anys que insisteix en la necessitat de mantenir el contacte físic, ja que és una de les millors maneres de regular la nostra salut mental.
També és evident que no totes les abraçades són iguals ni tenen la mateixa finalitat, però la ciència ha aconseguit determinar quina hauria de ser la seva durada. Quant de temps has d’abraçar per notar canvis en la teva salut mental?
Fernando Mora, un psiquiatre molt conegut, ho ha explicat en un dels seus últims vídeos: si volem que una abraçada tingui efectes reals en la salut mental, ha de durar almenys 20 segons. I això seria el mínim.
Per què una abraçada ha de durar 20 segons?
El motiu es justifica en tres mecanismes que s’activen en l’organisme:
- El primer afecta el sistema nerviós parasimpàtic, responsable de treure el cos del mode alerta i calmar-lo.
- El segon és hormonal. Una abraçada llarga augmenta la producció d’oxitocina, coneguda com “l’hormona de la proximitat i la confiança”.
- I el tercer efecte actua sobre el cortisol, l’hormona de l’estrès. Una d’aquestes abraçades sostingudes és el que acaba alliberant l’estrès i calmant-nos.
S’han desenvolupat nombrosos estudis en els últims anys en aquesta línia: no parlem d’emocions, parlem de salut mental. I és una d’aquestes abraçades llargues la que més reconforta després d’un mal dia a la feina, d’una discussió amb la parella o d’un conflicte amb amics
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
- Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
- Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- El Port de la Selva torna a tenir estació de servei gràcies al Grup Tramuntana: 'És la benzinera amb més bones vistes de Catalunya
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció