Fins a 46.400 euros l’any: el salari d’un maquinista de tren a empreses privades a Espanya
Després dels últims accidents ferroviaris, els salaris dels maquinistes sota lupa
David Cruz
La successió d’accidents ferroviaris registrats els darrers dies ha reobert el debat sobre la seguretat, les condicions laborals i la responsabilitat que assumeixen els maquinistes de tren a Espanya. L’incident més greu, ocorregut a Adamuz (Còrdova), va deixar 45 morts i més de 100 ferits, però no ha estat l’únic incident ni l’únic que ha causat víctimes.
En aquest context, una de les preguntes que més es repeteix entre l’opinió pública és quant cobra realment un maquinista de tren a Espanya el 2026, especialment ara que han entrat en joc les empreses privades.
Segons les dades del portal especialitzat Jobted, el salari mitjà d’aquests professionals se situa al voltant dels 28.600 euros bruts anuals, una xifra superior a la mitjana nacional, tot i que amb grans diferències segons experiència i empresa.
El salari d’un maquinista en empreses privades com Ouigo o Iryo
El salari d’un maquinista en empreses privades com Ouigo o Iryo
Al sector privat, un maquinista amb poca experiència o menys de tres anys en el lloc percep uns 22.800 euros bruts l’any. Amb una trajectòria de quatre a nou anys, el salari mitjà s’eleva a uns 27.600 euros. Els perfils més experimentats, amb entre deu i vint anys de servei, poden arribar als 40.900 euros anuals, mentre que aquells amb més de dues dècades d’experiència se situen al voltant dels 46.400 euros. En determinats serveis especialitzats, els salaris poden fins i tot superar els 55.000 euros bruts l’any.
El salari d’un maquinista al sector públic: Renfe
En el cas de Renfe, el salari està regulat per conveni. Un maquinista d’entrada cobra una mica més de 21.000 euros bruts anuals, mentre que un consolidat se situa al voltant dels 27.000 euros. Les categories superiors superen els 32.000 i 39.000 euros de salari base, als quals s’afegeixen complements per conducció, formació, seguretat i dietes.
Amb aquestes dades sobre la taula, el debat continua obert: si el salari compensa el nivell de pressió, responsabilitat i risc que avui assumeixen els maquinistes en un moment molt delicat per al sistema ferroviari espanyol.
