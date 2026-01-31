L’OCU ho deixa clar: aquestes són les úniques pizzes de supermercat que aproven en nutrició
De 62 pizzes precuinades, només 5 se’n salven del suspens
David Cruz
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat en un dels seus últims estudis un total de 62 pizzes precuinades que es venen a supermercats espanyols, i la conclusió és molt més contundent del que acostuma aquesta organització: en general, es tracta d’un aliment poc saludable.
Encara que és cert que les pizzes de supermercat precuinades són molt populars entre les famílies per comoditat, preu i varietat, la majoria d’aquests productes presenten una composició nutricional deficient.
Tal com expliquen experts en nutrició que han participat en aquest estudi, les pizzes refrigerades i congelades destaquen per l’excés de sal, greixos saturats i calories: “són molt poques saludables, a causa d’una mala composició nutricional”, adverteixen des de l’organització, que subratlla que el consum freqüent d’aquests productes no és recomanable dins d’una dieta equilibrada.
De les 62 pizzes analitzades, només 5 han obtingut una valoració de “composició nutricional acceptable”:
- Pizza de pernil i formatge d’Eroski.
- Pizza prosciutto de Hacendado.
- Pizza de pernil i formatge d’El Corte Inglés Selection.
- Pizza barbacoa de Mamma Mancini d’Aldi.
- Pizza amb salsa de pollastre BBQ de Campofrío.
Un dels principals problemes detectats en l’anàlisi és l’alt contingut en greixos saturats, especialment procedents del formatge, que acostuma a ser de baixa qualitat. L’OCU assenyala que aquest ingredient és el que més greix aporta a les pizzes, tant en termes generals com en greixos saturats, considerats molt perjudicials per a la salut cardiovascular.
De fet, les pizzes de formatge i les vegetarianes solen presentar nivells més elevats de greixos saturats, superant el llindar considerat acceptable, que es situa per ara per sota del 5%.
Per tot això, des de l’OCU recomanen revisar en tot moment l’etiquetatge nutricional i limitar el consum de pizzes precuinades, ja siguin refrigerades o congelades, reservant-les només per ocasions puntuals i apostant sempre que sigui possible per alternatives més saludables, com les pizzes casolanes.
- Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Els veïns de Santa Margarida reclamen serveis bàsics 'per garantir un poble segur, habitable i atractiu
- La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona el Forn la Barceloneta, l'Hotel Duran i la Fundació Gala-Dalí
- Aturen dos homes a l'AP-7 a Agullana i els hi troben 12.000 euros i dinou quilos d'haixix amagats a la roda de recanvi
- El Consell de la Gent Gran de Figueres denuncia la 'destrucció parcial' d'un mural que homenatja les dones grans empoderades
- Un miler d’obres d'art tancades a Roses: Patricia Soler lluita per recuperar el llegat de tota una vida
- Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga