Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social
La mesura s’aplica per arreglar la quota en aquells casos en què el beneficiari no ha pogut completar els anys mínims
Pol Langa
No totes les persones aconsegueixen completar una vida laboral prou llarga com per accedir a la pensió pública de jubilació, deixant-ne moltes sense protecció davant la manca d’ingressos i l’augment del cost de la vida.
Per atendre aquests casos, la Seguretat Social ofereix una ajuda que permet afegir anys de cotització sense necessitat de treballar, amb l’objectiu de compensar situacions desfavorables. Aquest mecanisme està dissenyat únicament per equilibrar l’historial contributiu i no permet sumar anys “gratuïts” que serveixin per assolir el mínim necessari per jubilar-se.
Aquesta mesura està prevista a la Llei General de la Seguretat Social i s’anomena integració de llacunes, i pretén cobrir els mesos en què no existeix obligació de cotitzar dins del període de càlcul de la pensió.
La norma general té en compte els darrers 25 anys de cotització i es divideix el resultat entre 350.
A més, els dos anys directament anteriors a la jubilació es tenen en compte pel seu valor nominal, mentre que els altres 23 s’actualitzen en funció de la inflació del moment per conèixer quin valor tenen de manera real.
Així, aquelles persones que hagin deixat de cotitzar en algun moment d’aquests anys poden patir una reducció de la seva prestació, disminuint la seva base reguladora mitjana.
Tanmateix, no tots els treballadors tenen dret a aquesta ajuda: els autònoms en queden exclosos, però existeix una clàusula a la llei que té en compte la integració de les llacunes de cotització durant els darrers sis mesos previs al cessament de l’activitat professional.
Els treballadors del Sistema Especial Agrari per compte d’altri tampoc no hi estan inclosos, ni els empleats de la llar —encara que només durant el període transitori fins a l’any 2023— en el càlcul de la pensió d’incapacitat i de la jubilació.
