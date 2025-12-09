Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
NO ET PERDIS CAP NOTÍCIA!
Segueix l'EMPORDÀ a Google Discover

Tres cellers familiars que defensen l’essència del cava

La nova proposta de Caves Prèmium de Casa Gourmet la integren tres escumosos del Penedès

La selecció exclusiva de sis ampolles de cava del Penedès

La selecció exclusiva de sis ampolles de cava del Penedès / Casa Gourmet

Maria José Cayuela

Al cor del Penedès, tres cellers familiars reivindiquen l’essència del cava a través d’elaboracions precises, llargues criances i una filosofia que combina sostenibilitat i respecte per la vinya. Alsina & Sardà, J. Fortuny Fàbregas i Torrens Moliner signen els tres escumosos que integren la nova proposta de Caves Prèmium de Casa Gourmet: una selecció exclusiva de sis ampolles amb un valor real de 100 €, disponible per 49 €.

El llançament reuneix tres interpretacions singulars del cava tradicional, elaborades a partir de varietats autòctones —macabeu, xarel·lo i parellada— i completades amb chardonnay en el cas del Bruno de Fortuny Fàbregas. Tres estils diferents units per un mateix fil conductor: la paciència i la fidelitat a una terra que ha convertit el bombolleig en el seu llenguatge més elegant.

Alsina & Sardà Brut Nature Reserva 2022: tradició familiar i elegància natural

L’Alsina & Sardà Brut Nature Reserva 2022 és una d’aquelles elaboracions que expliquen per si soles el prestigi del Penedès. El celler, situat al Pla del Penedès i amb una llarga trajectòria familiar, treballa des de fa dècades sota una filosofia de respecte absolut pel cicle natural de la vinya. La seva aposta per la viticultura sostenible es reflecteix amb claredat en aquest brut nature de 36 mesos de criança que combina precisió enològica i autenticitat.

Amb 36 mesos de criança combina precisió enològica i autenticitat

Amb 36 mesos de criança combina precisió enològica i autenticitat / Casa Gourmet

Al nas hi apareixen aromes d’avellana, brioix i fruita d’os madura, matisats per un subtil fons torrat. En boca és envoltant, cremós i fresc, amb una bombolla fina que aporta dinamisme i un final llarg de gran puresa. La seva elegància natural el converteix en l’acompanyant ideal de marisc, peix blanc i aperitius delicats, on el seu equilibri brilla amb especial harmonia.

Cava Brut Reserva Bruno 2019: l’art del temps

El Cava Brut Reserva Bruno 2019 és una de les expressions més personals del celler J. Fortuny Fàbregas, elaborada a Banyeres del Penedès amb un estil que combina tradició, rigor agrícola i pràctiques ecològiques i regeneratives. Procedent de vinyes plantades entre 1908 i 1985 i amb una criança mínima de 40 mesos, aquest cava reivindica el valor del temps com a ingredient essencial.

El seu perfil aromàtic és ampli i profund: fruites confitades, codony, brioix i coco sobre un fons balsàmic que recorda l’anís i la farigola. La bombolla és fina i persistent, i en boca ofereix una textura sedosa, volum i una estructura impecable que sosté la seva llarga persistència.

El seu perfil aromàtic és ampli i profund

Un cava de perfil aromàtic ampli i profund / Casa Gourmet

És un cava gastronòmic i complex, perfecte per realçar arrossos, peixos al forn o carns blanques, on la seva intensitat s’expressa amb elegància.

Torrens Moliner Particular Brut Nature 2023: equilibri, frescor i personalitat

El Torrens Moliner Particular Brut Nature 2023 sintetitza l’esperit de l’Alt Penedès des de Sant Sadurní d’Anoia, bressol del cava. El celler, de fort arrelament familiar, treballa amb un enfocament artesanal que persegueix la màxima expressió de cada varietat. Amb un cupatge dominat pel xarel·lo i una criança superior als 20 mesos, aquest brut nature reivindica la puresa i la frescor com a pilars de la seva identitat.

Al nas hi destaquen la fruita blanca madura —poma, pera, préssec— combinada amb herbes mediterrànies i un toc balsàmic. En boca és sec, vibrant i precís, amb una bombolla fina que sosté un final llarg i harmònic.

El seu perfil net i contemporani el converteix en un gran aliat de plats lleugers i de producte: peix, sushi, verdures o formatge fresc hi troben un acompanyant fresc i equilibrat.

El brut nature reivindica la puresa i la frescor

El Torrens Moliner Particular Brut Nature reivindica la puresa i la frescor / Casa Gourmet

La selecció Caves Prèmium del Penedès reuneix sis ampolles —dues de cada elaboració— per només 49 euros, un preu excepcional per a un conjunt valorat en 100 euros. Una proposta exclusiva per aquestes festes que permet brindar amb caves d’origen familiar, elaborats amb temps, precisió i l’essència genuïna del Penedès.

Aquesta selecció està disponible a Casa Gourmet i a la seva app, fins a fi d’existències.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents