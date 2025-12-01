Cinc trucs secrets dels supermercats perquè gastis més diners, segons un dietista
Aquest expert et dona una sèrie de consells per evitar que gastis tants diners al supermercat
David Cruz
Sabem que fas la compra cada setmana. És un hàbit que seguim tots els ciutadans si volem continuar alimentant-nos. Tanmateix, darrere de cada prestatgeria i cada passadís hi ha estratègies de màrqueting especialment dissenyades perquè els clients gastin més diners del que tenien previst.
Sense anar més lluny, segons el dietista Mikel Pérez de Pipaon, existeixen cinc trucs principals que els supermercats utilitzen per incentivar compres addicionals. T’ensenyem quins són perquè et puguis preparar davant d’aquestes tècniques que només busquen que les empreses maximitzin beneficis.
Els 5 trucs que utilitzen els supermercats perquè gastis més diners
- Col·locar els productes bàsics al fons de l’establiment i espaiats entre si. Una tècnica que t’obliga a recórrer llargues passarel·les, temptant-te amb tots els productes que vegis pel camí.
- Els productes més cars o rendibles es col·loquen a l’alçada dels ulls: l’objectiu és captar la teva atenció i que el producte acabi al carro.
- Promocions enganyoses: segons Pérez de Pipaon, reclams com “segona unitat a meitat de preu” s’apliquen a productes que en molts casos són innecessaris.
- Xocolatines i snacks a la zona de caixes, sovint a preus més elevats que als seus passadissos corresponents. A última hora, el comprador ja té gana i busca saciar-la ràpidament.
- Els carros de la compra a vegades es desvien o es mouen sense voler per qüestions de disseny, amb l’objectiu que passis més temps als passadissos.
Hi ha molts altres mètodes que utilitzen els supermercats en la compra dels seus clients: carros més grans perquè semblin buits, cintes transportadores llargues, col·locació estratègica de productes com la llet al fons o formats d’estalvi que no sempre són més barats són només algunes d’aquestes tècniques. Les coneixies?
