El secret per detectar torrons idèntics, però molt més barats, segons el supermercat
La clau que fan servir els compradors experts per estalviar amb els torrons per Nadal
Davida Cruz
Queden molt poques setmanes per Nadal i el preu del torró torna a ser un dels temes més comentats a les llars espanyoles. Un dolç típic d’aquestes festes que fa setmanes que es ven als nostres supermercats. Tanmateix, enguany ha cridat l’atenció un detall: la gran diferència de preu que pot tenir la mateixa tauleta depenent de l’establiment.
Gràcies a una anàlisi publicada recentment en mitjans econòmics, s’ha posat el focus en un fenomen que no és nou, però que pren especial rellevància en una època en què no deixem de mirar el preu de la cistella de la compra. Per sort, hi ha maneres i trucs per estalviar diners comprant torró al teu supermercat.
El truc definitiu per comprar el torró que vols, al preu més baix
El consell que segueixen experts del sector i organitzacions de consumidors és molt senzill: no comparis únicament marques, sinó codis de producte i ingredients, ja que moltes tauletes de torró que aparentment són diferents, en realitat estan fabricades pel mateix productor.
Què vol dir això? Que un torró de marca blanca pot ser idèntic en recepta i qualitat a un altre de més car, però amb una diferència de preu especialment notable.
La clau és revisar el percentatge d’ametlla o festuc, l’origen del fruit sec o la llista completa d’ingredients: aquestes equivalències no s’anuncien, però hi són.
Les cadenes de supermercats apliquen estratègies diferents: algunes utilitzen el torró com a reclam i abaixen certs preus per atreure clients, mentre que d’altres mantenen marges de benefici més elevats.
Per aquest motiu, productes exactament iguals poden costar des de 0,99 euros a ALDI fins a superar els 10 euros en formats d’alta gamma o en cadenes de supermercats que segueixen altres polítiques. Un exemple el trobem en el torró de festuc de 1880, el preu del qual pot variar un 15% depenent del supermercat on el compris.
