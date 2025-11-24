Els errors més comuns a l’hora d’heretar segons els experts: evita la pèrdua de milers d’euros
La llei permet la cessió del patrimoni, però en molts casos ‘castiga’ el receptor amb impostos elevats que es poden evitar
Pol Langa
Una herència pot ser una benedicció per a moltes persones que pateixen problemes econòmics, però també pot convertir-se en un veritable maldecap si no es coneix com gestionar la manera de cobrar-la, a més de suposar un cop emocional perquè implica la pèrdua d’un ésser estimat, en gran part dels casos.
Precisament, aquest desconeixement de la legislació en aquesta matèria provoca que moltes famílies acabin perdent diners en lloc de beneficiar-se de l’ingrés d’una certa quantitat o, per exemple, d’un habitatge.
Falta de testament
Així ho apunta l’advocat David Jiménez, que indica que el primer gran error és no comptar amb un testament: “Si morim sense ell, la llei decideix per nosaltres, i el resultat pot no ajustar-se a la nostra realitat familiar o patrimonial”, assenyala.
Demora en l’impost de successions
El segon aspecte és el pagament de l’impost de successions, que en moltes ocasions no es realitza dins del termini establert de sis mesos des de la data de defunció de la persona que cedeix l’herència. Si no es fa, s’incorre en una infracció i l’infractor queda exposat a recàrrecs i sancions que redueixen considerablement el total a percebre de l’operació.
Tanmateix, els beneficiaris podrien disposar de més temps per fer aquest pagament, encara que per a això és necessari sol·licitar-ho dins del termini dels primers cinc mesos.
Donació o herència?
Tot i que existeix la possibilitat de realitzar la cessió dels béns que es vulguin deixar en herència mentre la persona encara és viva, els experts apunten que el procediment de l’herència és més avantatjós, ja que és més flexible i a l’Impost de Successions hi ha l’opció de comptar amb bonificacions de fins al 99% per als familiars directes.
Herències amb ‘sorpreses’
No obstant això, cal ser prudent amb les anomenades ‘herències enverinades’, un tipus de cessions que comporten deutes ocults. En aquest cas, l’ideal seria acceptar l’herència a benefici d’inventari, que permet adquirir-la només fins al valor del patrimoni que s’hereti, una mesura que evita posar en risc el patrimoni personal.
