Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Poc temps, grans resultats: el consell de l’expert que trenca mites del gimnàs

Felipe Isidro recomana centrar-se en el tren inferior quan no hi ha gaire temps per entrenar

Un parell d’homes realitzant exercicis de força en un gimnàs de València en una foto d’arxiu. / Germán Caballero

Un parell d’homes realitzant exercicis de força en un gimnàs de València en una foto d’arxiu. / Germán Caballero

Davida Cruz

Si et preguntem quin és el teu pitjor enemic a l’hora de fer exercici físic, probablement respondràs que la manca de temps, i més en els temps que corren, amb moltes hores de transport públic perdudes fins al teu lloc de feina i tota mena de responsabilitats familiars.

I precisament d’això parla Felipe Isidro, catedràtic d’Educació Física i responsable d’activitat física al PronoKal Group: el seu consell no pot ser més directe i pràctic: “si tens poc temps per entrenar, entrena només cames, perquè representen entre el 65% i el 68% de tota la massa muscular”.

Felipe Isidro ho ha explicat en una entrevista amb el doctor Borja Bandera, i hi ha admès que quan hi ha pressa, és prioritari centrar-nos en l’eficiència per sobre de la quantitat: “les cames són el grup muscular més important. Treballar-les provoca un impacte sistèmic enorme, millora la circulació, el metabolisme i la força funcional per a coses tan bàsiques com aixecar-se d’una cadira o pujar escales”.

L’expert insisteix que no es tracta d’entrenar més, sinó d’entrenar millor. “L’exercici funciona com un fàrmac: hi ha una dosi ineficaç, una dosi mínima eficaç i una sobredosi”, explica.

Per això, cada persona necessita una rutina ajustada al seu context (temps, material, motivació i objectius), dissenyada perquè sigui sostenible en el temps.

I quant temps cal per notar resultats? Isidro ho té clar: “programes de 10 o 20 minuts són molt més eficaços que programes de zero minuts”. L’important, diu, és la freqüència. Proposa començar amb dos dies per setmana i anar augmentant a poc a poc.

A més, desmunta un altre mite: el fet que entrenar hagi de ser esgotador. “Perquè l’exercici funcioni, ha de ser efectiu, però no fatigant”, adverteix. Al final, el gran repte no és entrenar fort, sinó aconseguir fer-ho de manera constant. I aquí hi ha el veritable secret: convertir el moviment en un hàbit, no en una obligació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
  2. L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
  3. Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
  4. Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
  5. El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
  6. Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
  7. “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
  8. Peralada mira el seu passat per passar el testimoni a les noves generacions

Poc temps, grans resultats: el consell de l’expert que trenca mites del gimnàs

Poc temps, grans resultats: el consell de l’expert que trenca mites del gimnàs

Les contínues incidències de Rodalies obliguen les empreses de Barcelona a oferir més teletreball

Les contínues incidències de Rodalies obliguen les empreses de Barcelona a oferir més teletreball

SOS Costa Brava denuncia que el POUM de Cadaqués obre la porta a una "urbanització massiva" i permet 700 habitatges nous

SOS Costa Brava denuncia que el POUM de Cadaqués obre la porta a una "urbanització massiva" i permet 700 habitatges nous

La historiadora de l'art Estrella de Diego evocarà la vida secreta de Gala, a Figueres

La historiadora de l'art Estrella de Diego evocarà la vida secreta de Gala, a Figueres

Creixen els problemes amb alumnes i les seves famílies: només el 4% dels docents estan "tranquils" a classe

Creixen els problemes amb alumnes i les seves famílies: només el 4% dels docents estan "tranquils" a classe

Què hi ha d'haver en el kit de supervivència que la Generalitat recomana tenir a casa?

Què hi ha d'haver en el kit de supervivència que la Generalitat recomana tenir a casa?

Vicenç Altaió i Hannan Serroukh parlen en primera persona, a la biblioteca de Figueres

Vicenç Altaió i Hannan Serroukh parlen en primera persona, a la biblioteca de Figueres

Retrobament d'antics companys de FRIDASA

Retrobament d'antics companys de FRIDASA
Tracking Pixel Contents