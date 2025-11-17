La situació que molts callen: si cobres menys que el teu company, pots reclamar (i així funciona)
Si creus que cobres menys del que hauries, la llei t’empara
Cristian Miguel Villa
Estàs parlant amb un company de feina i, de sobte, t’adones que ell cobra més diners que tu tot i que les vostres funcions són pràcticament idèntiques. Si això et molesta, has de saber que no tens per què empassar-t’ho.
La llei que has de conèixer per cobrar un salari just
L’Estatut dels Treballadors, concretament l’article 28, recull que tot treballador ha de percebre un mateix salari per una feina d’igual valor. És a dir, fins i tot si les funcions no són completament iguals, si el valor d’aquestes ho és, també s’hi aplica.
Això implica que l’article 28 defensa els treballadors de qualsevol possible discriminació, ja sigui per gènere, raça o orientació sexual. Tot allò extern a l’àmbit laboral no pot tenir cap impacte en el salari dels empleats.
Tot i que és cert que l’empleat pot reclamar legalment en el moment que determini que el seu salari està per sota de les condicions d’un altre treballador amb les mateixes responsabilitats, l’empresa pot defensar la diferència salarial en qüestió al·legant raons com l’antiguitat o complements.
Òbviament, si la defensa de l’empresa no és convincent, s’ha de procedir a un canvi salarial seguint l’article 28. És per això també que tota empresa té l’obligació de mantenir un registre salarial públic.
La llei regula aquesta necessitat per mantenir un control sobre la gestió de les empreses. Aquest registre salarial serveix, per tant, perquè els representants dels treballadors puguin accedir a les dades que siguin pertinents.
L’article 28 va ser ideat per afavorir la creació d’entorns laborals adequats. Al cap i a la fi, si es pogués alterar el salari d’un treballador lliurement per qüestions no professionals, sorgirien tota mena de bretxes socials i laborals difícils de controlar.
T’ha passat alguna vegada una situació semblant o estàs patint precisament alguna mena de discriminació salarial? Si és així, no dubtis a consultar amb representants legals: en aquest cas, la llei està clarament de la teva banda.
