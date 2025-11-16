Ni les Seychelles ni la Polinèsia Francesa: l’itinerari més complet per una lluna de mel combina platges paradisíaques i activitats d’aventura
Aquesta proposta de viatge ofereix la millor combinació entre els parcs nacionals més famosos d’Àfrica i l’exotisme de les platges de l’oceà Índic
Martín Álvarez
Tanzània és coneguda pels seus immensos parcs nacionals on gaudir de la fauna africana en el seu hàbitat natural. Després d’uns dies intensos recorrent les seves vastes sabanes, fer un salt a Zanzíbar serà el millor colofó per a unes vacances ben completes. L’exotisme de l’illa, la seva cultura, la seva gastronomia i, especialment, les seves platges paradisíaques oferiran un descans absolut en un entorn tropical.
Explorant Tanzània
Aquest país africà és un dels millors per viure l’experiència de fer un safari, ja que reuneix el millor del continent. Un destí que conquereix tot amant de la natura i l’aventura en parcs nacionals com el Serengueti, on és possible presenciar la Gran Migració, moment en què milions de nyus i zebres creuen les planes entre Tanzània i Kènia a la recerca de pastures fresques.
El Parc Nacional de Tarangire és un altre dels imprescindibles a visitar a la llar del mont Kilimanjaro, perfilat per majestuosos baobabs que conformen l’hàbitat de grans manades d’elefants. Per veure els “Cinc Grans”, també podem dirigir-nos al cràter del Ngorongoro. Declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1978, aquest antic volcà constitueix un ecosistema divers que garanteix escenes salvatges fabuloses.
Zanzíbar, el millor descans
Després de recórrer Tanzània, esperen les platges de somni de Zanzíbar, amb les seves aigües tenyides d’intensos blaus turquesa. Algunes de les millors platges per gaudir d’un bany tranquil són Nungwi o Pingwe. En aquesta última podràs fotografiar la imatge més icònica de l’illa.
Més enllà de l’ambient relaxat de les platges de Zanzíbar, és recomanable visitar Stone Town per descobrir la història i la cultura d’aquesta illa on es barregen influències àrabs, africanes i europees. El bosc de Jozani és una altra visita entretinguda per tornar a envoltar-se de la fauna del país, en aquest cas dels micos colobos vermells, una espècie endèmica.
Tampoc hem de deixar de tastar la cuina local en restaurants com Emerson on Hurumzi i The Secret Garden, els edificis dels quals mostren el passat colonial de Stone Town. Si el que busquem és un lloc on provar els sabors més exclusius d’Àfrica a prop d’una de les millors platges de Zanzíbar, Mama Africa serà la millor opció. Immers en el jardí botànic de Ycona, aquest restaurant destaca per la seva filosofia de productes de proximitat elaborats amb delicioses receptes.
