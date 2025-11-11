Un expert determina quin és l’error més gran que comets amb ChatGPT en el teu dia a dia
Jon Hernández és expert en IA i divulgador: creu que no podem fer servir ChatGPT com si fos Google
David Cruz
És evident que plataformes i eines com ChatGPT s’han convertit en instruments d’ús quotidià per a milions de persones. En pocs mesos, la seva rapidesa i versatilitat l’han transformat en una aliada habitual en la feina, els estudis o la creació de contingut.
Tanmateix, encara hi ha grans malentesos sobre com s’hauria d’utilitzar realment la intel·ligència artificial. L’expert en IA i divulgador tecnològic Jon Hernández n’ha reflexionat en una intervenció al podcast 'Roca Project', on va analitzar la manera com la societat s’està relacionant amb aquestes eines.
“Les persones utilitzen ChatGPT per buscar coneixement, com si fos Google, i aquest és el gran error.”
I per què considera aquest expert i divulgador que això és un error?
Segons Jon Hernández, la IA no s’ha d’entendre com un cercador d’informació, sinó com un assistent col·laboratiu. Mentre que Google recopila dades contrastades i enllaça fonts verificables, ChatGPT genera respostes basades en patrons lingüístics i entrenament previ, la qual cosa pot comportar errors si s’utilitza com a única referència.
L’expert adverteix que “les IA al·lucinen i de vegades s’inventen coses, per tant, no són la font de coneixement més fiable del món”.
Aleshores, quin és el veritable potencial d’eines com ChatGPT? Ho té clar: la interacció contínua i el treball conjunt amb la persona. "Funciona bé quan estableixes una relació, quan deixes de veure-la com una eina que fa les teves tasques i la integres com un company de feina.”
La solució passa per aprendre a utilitzar correctament la IA, creant fluxos de treball en què la intel·ligència artificial sigui un coworker, un col·laborador capaç de validar idees, aportar noves perspectives i agilitzar processos.
