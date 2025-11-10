Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vins de culte de la Ribera del Duero

Casa Gourmet reuneix tres negres que tradueixen la grandesa del Duero

La selecció de vins d'aquest mes de novembre.

La selecció de vins d'aquest mes de novembre. / Casa Gourmet

Maria José Cayuela

La Ribera del Duero és sinònim d'elegància, equilibri i caràcter. Aquest novembre, Casa Gourmet dedica la seva selecció mensual a aquesta terra castellana on la tinta del país (ull de llebre) aconsegueix la seva màxima expressió. "Vins de culte de la Ribera del Duero", reuneix tres negres que reflecteixen la puresa del terrer, la finor de les vinyes en altura i l'harmonia d'un llegat vitivinícola que es renova sense perdre les seves arrels: Valderiz 2021, Alonso del Yerro 2020 i Marqués de Velilla Criança 2022. Una selecció exclusiva que només pot trobar-se a casa Gourmet per 78 € (valorada en 130 €) i que convida a descobrir l'ànima d'una de les regions més emblemàtiques del vi espanyol.

Valderiz 2021: puresa d'un vi parcel·lari amb caràcter de terrer

Elaborat a partir de deu parcel·les familiars a Roa, Valderiz 2021 encarna l'essència més autèntica de la Ribera del Duero. El seu cupatge de 95% tinta del país i 5% albillo, amb criança en roure francès i americà, equilibra potència i frescor en un negre elegant i precís. Tim Atkin (93 punts) ho defineix com un vi "ben jutjat i juvenil", amb capes de fruita vermella i blava, farigola i violetes.

Un negre molt elegant i saborós.

Un negre molt elegant i saborós. / Casa Gourmet

El celler Valderiz, fundat per la família Esteban a Gumiel de Izán, va ser pionera en la viticultura respectuosa amb l'entorn. Amb més de 60 hectàrees de vinya pròpia i treball artesanal sense herbicides, ha fet de la sostenibilitat el seu segell d'identitat.

Alonso del Yerro 2020: elegància nascuda en altura

Procedent de vinyes situades entre 798 i 840 m d'altitud a Roa, Alonso del Yerro 2020 representa la finor i profunditat que només s'aconsegueixen en altura. Fermentat lentament i criat 12 mesos en botes de roure francès (10% noves), ofereix una textura sedosa, notes de cirera madura, regalèssia i un equilibri impecable. Amb 92 punts Atkin, Parker i Peñín, i 91 Suckling, aquest negre es consolida com un dels grans exponents de l'estil elegant i precís de la Ribera moderna.

Un vi que aporta notes de cirera madura.

Un vi que aporta notes de cirera madura. / Casa Gourmet

El celler Viñedos Alonso del Yerro, creat en 2002 per una família decidida a interpretar el seu paisatge amb honestedat, treballa amb 26 ha de vinya pròpia sota un enfocament de mínima intervenció. La col·laboració amb referents com Claude Bourguignon o Stéphane Derenoncourt ha consolidat el seu prestigi internacional.

Marqués de Velilla Criança 2022: tradició i modernitat en harmonia

Des del cor de La Horra, aquest vi combina potència, finor i profunditat. Criat en roure, desplega fruita negra madura, clau i vainilla en perfecta integració.

Un vi premiat en reconeguts concursos.

Un vi premiat en reconeguts concursos. / Casa Gourmet

En boca, és saborós, equilibrat i de final persistent. Reconegut amb 91 punts Vinous, 90 Peñín, 89 Suckling, a més de medalla de plata en el Concours Mondial de Bruxelles 2025 i bronze en Decanter 2025, reafirma la solidesa del celler.Fundat en 1985, Marqués de Velilla compta amb 150 hectàrees de vinya pròpia i una filosofia que uneix tradició i tecnologia moderna per a elaborar vins de caràcter, elegància i llarga vida.

L'ànima castellana del vi

A Casa Gourmet continuem buscant vins amb veritat, origen i emoció. Perquè seleccionar no és acumular etiquetes, sinó triar amb criteri: projectes que neixen de la vinya, de mans expertes i d'un territori que continua inspirant al món.Aquesta selecció està disponible de manera exclusiva a casa Gourmet i en la seva app, amb avantatges exclusius per a socis/as del Club de Vins i lliuraments en 48 hores. A més, els qui es donin d'alta rebran un llevataps i una làmina de la marca Vinak, un detall exclusiu per a celebrar l'ànima castellana del vi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
  2. De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
  3. L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
  4. Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
  5. Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
  6. Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
  7. Vandalitzen el Bruixot de Mas Polità, un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
  8. Joan Manuel Tajadura: una vida preservant la memòria de Cadaqués

El Vaticà investiga per pederàstia el bisbe de Cadis quan dirigia el seminari de Getafe

El Vaticà investiga per pederàstia el bisbe de Cadis quan dirigia el seminari de Getafe

L'ADN d'Ana Echaguibel no coincideix amb les restes del perfil genètic femení trobades al jersei d'Helena Jubany

L'ADN d'Ana Echaguibel no coincideix amb les restes del perfil genètic femení trobades al jersei d'Helena Jubany

La DO Empordà treu molt bona nota a la Guia Peñín 2026, "el manual de vi espanyol més complet del món"

La DO Empordà treu molt bona nota a la Guia Peñín 2026, "el manual de vi espanyol més complet del món"

Vins de culte de la Ribera del Duero

Vins de culte de la Ribera del Duero

L'Alt Empordà és una les comarques on més es fumiga des de l'aire per controlar la processionària del pi

L'Alt Empordà és una les comarques on més es fumiga des de l'aire per controlar la processionària del pi

Castelló d’Empúries, entre els municipis amb més ocupacions per habitants de Catalunya

Castelló d’Empúries, entre els municipis amb més ocupacions per habitants de Catalunya

‘Crims’ torna a TV3 amb un episodi triple sobre el doble crim de Bellvitge: "La realitat ben feta és imbatible"

‘Crims’ torna a TV3 amb un episodi triple sobre el doble crim de Bellvitge: "La realitat ben feta és imbatible"
Tracking Pixel Contents