Compte amb l’estafa del ‘vishing’: avís de la policia
El cos de seguretat adverteix que cal parar molta atenció a les trucades telefòniques
Ricard Castelló
L’era digital ha aportat nombrosos avantatges a la societat, però també alguns inconvenients, com les estafes a través d’internet, que han augmentat en els darrers anys. Per això, és essencial que la gent sigui conscient que existeixen molts fraus en línia.
Ara, la Policia Nacional ha llançat un avís a TikTok sobre una nova estafa que s’està estenent per tot Espanya. En aquest cas, els ciberdelinqüents s’aprofiten de les víctimes mitjançant trucades telefòniques, amb les quals intenten enganyar-les per obtenir informació o diners.
Es tracta de l’estafa del 'vishing', un tipus de frau que utilitza trucades telefòniques per suplantar la identitat de persones o entitats de confiança, com bancs o empreses.
L’objectiu és clar: enganyar la víctima perquè reveli informació sensible, com contrasenyes, dades bancàries o codis de seguretat.
L’agent va explicar com actuen els ciberdelinqüents: “Et truquen dient que són del banc i et demanen la contrasenya. Compte, podria ser 'vishing'!”.
A més, la Policia Nacional va compartir el missatge que rep la víctima al seu telèfon abans de ser estafada: “El teu compte ha estat limitat temporalment per necessitat d’informació addicional, truca a la línia dedicada 613 XXX XXX”.
Però no acaba aquí, ja que el contingut de la trucada sol ser el següent: “Hem detectat moviments sospitosos al banc, confirmi el seu DNI i el codi que acaba de rebre per SMS per bloquejar la targeta.”
L’agent va confirmar que “el banc mai et demanarà el pin ni codis”. Per això, va recomanar que “si tens dubtes, penja i truca al número oficial que aparegui al web”. També va remarcar que és clau activar la verificació per doble factor.
