Fer servir càmeres a la feina pot ser il·legal: atenció a l’advertiment de l’Estatut dels Treballadors
L’organisme estableix les condicions que s’han de complir perquè no ho sigui
Ramon Baylos
Amb l’avanç de les noves tecnologies, els entorns laborals s’han tornat prou complexos com perquè hi hagi noves qüestions legals que necessitin una resposta urgent.
Una de les més debatudes actualment té a veure amb l’ús de càmeres de vigilància dins de les empreses, un tema que ha generat molts dubtes en diversos sectors.
Tanmateix, això és una pràctica permesa, però l’Estatut dels Treballadors adverteix quines condicions s’han de complir perquè sigui completament legal.
Segons l’article 20, l’empresari té dret a establir mesures de vigilància per garantir el compliment de les obligacions laborals dels treballadors, però hi ha certs matisos a tenir en compte.
Així doncs, l’Estatut dels Treballadors estipula que l’empresari està obligat a protegir tres elements crucials dels treballadors: la dignitat, els drets digitals i les seves dades personals.
En aquest mateix sentit, l’empresari que utilitzi càmeres de vigilància està obligat a notificar-ne la instal·lació i l’ús en tot moment, i sempre que es trobin en llocs que no vulnerin la intimitat del treballador.
A més, l’Estatut dels Treballadors especifica quines zones de l’entorn laboral estan vetades: zones de descans, vestidors, lavabos i menjadors.
Totes aquestes són les condicions que l’empresari haurà de complir per no incórrer en una infracció greu i, en cas contrari, els treballadors tindran dret a iniciar un procediment legal per aquest motiu.
