El SEPE paga 600 euros a qui completi cursos gratuïts el 2025: requisits i com sol·licitar-los

L’organisme públic i la Fundae llancen un programa de formació gratuïta

Ricardo Castelló

Trobar feina és cada vegada més complicat, però molts ciutadans desconeixen la funció que realitza el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), un organisme autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social. L’ens públic disposa d’un portal d’ocupació amb milers d’ofertes de feina.

Aquesta eina, proporcionada per l’Estat, es pot trobar sota el nom d’“Empléate”. A través d’aquest portal es pot buscar feina a escala estatal, autonòmica o provincial. A més, tant treballadors com autònoms i empreses s’hi poden inscriure gratuïtament per accedir o publicar oportunitats laborals.

Per a aquest 2025, el SEPE, en col·laboració amb la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (Fundae), ha posat en marxa un pla de formació gratuïta amb l’objectiu de millorar les competències professionals dels treballadors ocupats i dels aturats.

Realitzar aquesta formació suposa un incentiu econòmic de fins a 600 euros, gràcies al finançament dels fons europeus Next Generation EU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En total, hi ha més de 76 cursos gratuïts, entre els quals es poden trobar formacions sobre intel·ligència artificial, ciberseguretat, aprenentatge automàtic i eines digitals com Microsoft 365, Teams o Azure.

Com es poden fer les formacions?

El programa dona prioritat a la flexibilitat per facilitar la participació. Per això, els cursos es poden fer presencialment, en línia o en format mixt. No només les persones desocupades poden accedir-hi, sinó també treballadors en actiu.

Tanmateix, per poder rebre l’ajuda econòmica de 600 euros, és imprescindible matricular-se i completar un curs homologat abans de l’1 de setembre del 2025. Les persones que no ho facin dins d’aquest termini no podran optar a l’ajuda.

No tothom rebrà els 600 euros, ja que la concessió es farà per ordre de presentació de sol·licituds fins a esgotar el pressupost disponible. A més, les entitats formatives rebran un complement de 100 euros per cada alumne inscrit.

RRSS WhatsAppCopiar URL
