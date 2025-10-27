Monedes de col·leccionista valorades en més de 150.000 euros: peces d’or històriques
Aquestes monedes commemoratives encunyades a França són considerades la crème de la crème entre els col·leccionistes
Cristian Miguel Villa
El món del col·leccionisme de monedes sol posar-se d’acord ràpidament a l’hora de designar peces que tenen un valor molt superior a l’estàndard del mercat. I, en aquest aspecte, la Monnaie de Paris, a França, és tota una especialista.
La impressionant col·lecció de monedes d’or de França
La institució especialitzada en moneda de França va fer, entre 2010 i 2019, una tirada molt limitada de monedes commemoratives produïdes íntegrament en or, que avui dia tenen un valor que ronda els 150.000 euros.
Hi ha diverses monedes destacables dins d’aquesta sèrie, com la col·lecció UNESCO World Heritage amb l’edició 4th issue: Taj Mahal, India (2010). D’aquesta només se’n van produir 20 peces, i com totes les monedes d’aquest conjunt, pesa 1 quilo d’or pur.
El 2012 es va llançar una nova peça de la sèrie UNESCO World Heritage, titulada 6th issue: Abu Simbel Temples, amb 30 unitats. Seguidament, el 2014, va arribar la sèrie 60 Years of Comité Colbert amb la primera edició 1st issue: 250 Years of Baccarat Crystal, limitada a 10 peces.
El 2015 va sortir una altra edició de 60 Years of Comité Colbert: 15 peces sota el nom 2nd issue: Sèvres Porcelain Manufactory. I el 2017 va arribar la tercera entrada destacada: 10 peces més sota el títol 4th issue: Restaurant Guy Savoy.
Finalment, hi ha dues peces més a tenir en compte:
– La sèrie de 2018 Wonders of France, amb la Maison Boucheron, de 10 unitats.
– I la col·lecció Masterpieces from French Museums (2019), amb la tercera edició 3rd issue: “Mona Lisa” by Leonardo da Vinci, de 20 monedes encunyades.
Com es pot veure, moltes d’aquestes sèries inclouen referències com 1st issue o 4th issue, cosa que implica que hi ha altres iteracions no esmentades a l’article. El motiu és que aquestes altres peces no tenen el mateix valor aproximat de 150.000 euros o simplement no han estat valorades com a peces destacades.
Què et sembla aquesta col·lecció?
Aquesta espectacular col·lecció de monedes d’or produïdes per la Monnaie de Paris no està pensada per a l’ús quotidià, però sí que pot considerar-se la joia de la corona dins d’una col·lecció de gran valor.
