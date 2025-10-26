Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys

La mesura vol donar un respir a les economies més castigades per les rendes baixes i s’aplica a la Declaració de la Renda

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero / Arxiu Particular

Pol Langa

Les famílies que tinguin persones grans dependents estan d’enhorabona gràcies a l’ajuda del Govern espanyol destinada a cobrir les despeses i la manca d’ingressos derivades d’aquesta situació.

Així, Hisenda concedeix 1.150 euros a les famílies amb familiars d’edat avançada amb l’objectiu de contribuir a l’economia d’aquelles llars on les persones grans no perceben pensions elevades, i equipara aquesta ajuda amb la que ja existia per a famílies amb persones dependents.

La quantitat pot ser superior si la persona atesa té més de 75 anys, i pot arribar fins als 2.550 euros, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Aquesta bonificació no és una ajuda directa, sinó una deducció de l’IRPF a la Declaració de la Renda; és a dir, permet pagar menys impostos. Es podrà aplicar l’any 2026, en relació amb l’exercici fiscal de 2025.

Requisits per beneficiar-se de l’ajuda

Aquest benefici només es pot sol·licitar en casos de rendes iguals o inferiors als 8.000 euros anuals, sense comptar les rendes exemptes d’impost.

A més, cal acreditar un període mínim de convivència d’almenys la meitat del període impositiu, és a dir, mig any dins l’exercici corresponent a la Declaració. Tampoc no es pot reclamar quan l’IRPF superi els 1.800 euros.

Finalment, l’ajuda només podrà sol·licitar-se si la persona a càrrec pateix una discapacitat igual o superior al 33%. La deducció s’aplica automàticament en completar les dades familiars, sempre que es compleixin aquests requisits.

Noticia guardada en tu perfil

