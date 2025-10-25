Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
Una ciutat plena d’història, és la destinació perfecta per visitar amb els més petits de casa
Laia Póo Alegret
A la regió d’Alsàcia, a menys de 20 quilòmetres de la frontera amb Alemanya, hi trobem un dels llocs més bonics de tot França. La petita ciutat de Colmar, amb una població d’uns 70.500 habitants, enamora tots aquells que la visiten amb les seves típiques cases alsacianes de façanes acolorides i entramats de fusta, els canals que recorren el nucli antic (conegut com a Petite Venise), i els edificis d’estil gòtic alemany que formen part del seu ric patrimoni històric i cultural.
Però si hi ha una època de l’any en què Colmar destaca especialment és per Nadal. Durant aquestes dates, la ciutat es converteix en un autèntic paradís nadalenc, amb llums, decoracions i els sis mercats nadalencs repartits per tot el municipi, famosos a tot França per la seva bellesa i tradició.
Davant de la cèlebre Maison dite “Au Pèlerin” —també coneguda com a Casa Rosa— s’aixeca l’arbre de Nadal més famós de Colmar: un enorme avet decorat amb boles de colors que serveix de fons perfecte per fer-s’hi fotos. A prop d’allí comença la Rue des Marchands, un dels principals carrers de la ciutat que, amb l’encesa de les llums nadalenques, es converteix en el més bonic, especialment quan es fa fosc.
Pel que fa a les activitats lúdiques, a la Place Rapp s’instal·la una gran pista de gel, a la qual es pot accedir per un preu de 5 euros, patins inclosos. Durant aquests dies, la plaça també acull un carrusel i una petita muntanya russa, convertint-se en un pla perfecte per a tota la família. D’altra banda, al parc Montagne Verte s’instal·la una gran nòria que, per uns 5 euros, ofereix unes panoràmiques úniques de la ciutat i del seu enllumenat nadalenc.
Durant les festes, Colmar es transforma en una ciutat de conte, amb llums, música i aromes de Nadal que inunden els carrers.
Els sis mercats nadalencs de Colmar
Place Jeanne de l’Arc
A prop de l’església de Sant Mateu, aquest mercat està especialitzat en la gastronomia alsaciana, amb productes locals i dolços tradicionals com el foie gras, les galetes, el pa de gingebre, els embotits o el vin chaud (vi calent aromàtic típic d’aquestes dates).
Les casetes de fusta dels paradistes recreen un poblet tradicional alsacià, amb decoracions i fins i tot un petit ramat de cabres.
Place des Dominicains
Situat en una de les places més antigues i boniques de la ciutat, al voltant de la imponent església gòtica dels Dominics, és el mercat nadalenc més gran de Colmar, amb més de 60 parades. A més de tastar i comprar productes locals, s’hi poden trobar articles d’artesania, decoracions nadalenques i joguines tradicionals.
El mercat ofereix música nadalenca i una petita nòria per als més petits. A la nit, les vidrieres de l’església s’il·luminen des de dins, creant un espectacle màgic.
Rue de la Montagne Verte
Inicialment ubicat a la plaça de la catedral, aquest mercat gurmet es va traslladar fa uns anys a uns carrers propers. Hi trobem nou casetes, cadascuna amb un xef especialitzat en cuina nadalenca i alsaciana. Amb preus més econòmics que els restaurants, ofereix des de dolços i pastissos fins a embotits i ostres, sent les tartes flambée el producte estrella.
Sovint s’hi instal·la una petita fira amb atraccions per als infants.
Edifici del Koïfhus
Construït l’any 1480, era l’antiga duana de Colmar. Dividit en dues plantes (la inferior acull el Museu del Joguet), el seu mercat nadalenc és l’únic interior de la ciutat. Perfecte per comprar regals, amb una vintena de parades d’artesans locals que exposen ceràmica, vidre, fusta d’ebre, joies i joguines fetes a mà.
Place de l’Ancienne Douane
A l’exterior del Koïfhus hi ha aquesta plaça, que pren el nom de l’edifici. El mercat, amb unes 50 casetes, s’organitza al voltant de la font de Schwendi i ofereix decoracions, joguines i menjar típic de la regió. És un dels llocs millor decorats de Colmar, amb un petit canal visible i una gran fira d’atraccions. Quan cau la nit, la il·luminació de colors del Koïfhus fa d’aquest espai un racó encara més màgic.
Petite Venise
Aquest mercat, pensat especialment per als nens, se situa al centre del barri conegut com la “Petita Venècia”, a la vora del canal del riu Lauch. Amb casetes que semblen tretes d’un conte, s’hi venen peluixos, joguines, pa de gingebre i tot tipus de llaminadures. També hi ha actuacions de nadales en directe, un gran pessebre animat, una petita granja d’animals i una bústia gegant perquè els infants hi deixin la carta per al Pare Noel. La gran atracció és el carrusel de cavallets de fusta, que recrea un passeig a cavall pel bosc.
Durant el Nadal, Colmar és una ciutat de somni: un escenari ple de màgia, tradició i encant que converteix cada carrer en una postal viva de l’esperit nadalenc.
