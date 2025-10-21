Dubai, una experiència a la teva mida amb Newblue
Dubai no només és coneguda per la seva impressionant arquitectura i luxosos centres comercials, sinó també per la seva rica i diversa gastronomia. La cuina de Dubai és un reflex de la seva història multicultural on s'entrellacen influències de diverses cultures, especialment de la cuina àrab, persa, índia i mediterrània. En aquest article, explorarem els sabors únics de Dubai, els seus plats emblemàtics, i com la gastronomia ha esdevingut un element essencial de la seva cultura.
Viatjar a Dubai és endinsar-se en una destinació que permet adaptar l'experiència a cada viatger, amb un concepte de viatge flexible i pensat per gaudir sense presses.
Un viatge a través de sabors i tradicions
La gastronomia de Dubai és un gresol de sabors que reflecteix la història de la ciutat com un important centre comercial. Des de l'arribada de comerciants de diferents parts del món, Dubai ha adoptat ingredients i tècniques culinàries que han enriquit la seva cuina gràcies a la fusió de sabors que combina cuina àrab: la base de la gastronomia dubaití prové de la cuina àrab, amb plats com l'hummus i el tabbouleh que són essencials a qualsevol taula; biryani, molt populars entre els locals i el tocs indi, on regna el curri.
La frescor dels ingredients és fonamental a la cuina de Dubai. Els mercats locals, coneguts com a socs, ofereixen una varietat d'espècies, fruites i verdures fresques que són essencials per a la preparació dels plats. Comencem amb el mezze és una selecció de petits plats que se serveixen com a aperitiu. Aquest plat és ideal per compartir i gaudir d'una varietat de sabors en un àpat. Entre els components més comuns hi ha l'hummus: una crema de cigrons amb tahini, oli d'oliva i llimona; el tabulé, amanida fresca feta amb bulgur, julivert, tomàquet i llimona i el falafel: boletes fregides de pasta de cigró.
També el shawarma (una mena de Durum) és un dels plats més populars a Dubai. Consisteix en carn marinada, generalment de pollastre o xai, que es cuina en un rostidor vertical i se serveix en pa pita amb salses i vegetals. Aquest plat és un símbol del menjar de carrer a la ciutat, en contraposició del makbus, plat tradicional que combina arròs amb carn, espècies i sovint se serveix amb una guarnició de verdures. Aquest plat és especialment popular durant les celebracions i reunions familiars.
La nostra recomanació són els le ge matt són bunyols àrabs que es preparen amb una massa lleugera i se submergeixen en mel. Aquestes postres són molt apreciades i se sol servir amb cafè àrab i l'umm ali són unes postres a base de pasta de full, llet i fruits secs, que s'enforna fins que es torna daurat i cruixent. Són unes postres reconfortants, ideals per compartir en família.
Restaurants emblemàtics
- Arabian Tea House: un lloc icònic on es pot gaudir de plats tradicionals en un ambient autèntic.
- Al Mandaloun: conegut pel seu fal·lefel i hummus, aquest restaurant és un favorit entre els locals.
Però si volen una experiència única a Dubai és gaudir d´un sopar al desert, on els visitants poden degustar plats tradicionals sota les estrelles, envoltats de la bellesa natural del desert.
Un bon exemple de com Dubai s'ha posicionat al centre de la cultura i la moda és la Setmana de la Moda de Dubai (DFW), l'esdeveniment de moda internacional que se celebra a Dubai, cofundat pel Dubai Design District i el Consell de Moda Àrab. És una de les cinc setmanes de la moda més importants del món, juntament amb les de Nova York, Londres, Milà i París, i sovint inaugura la temporada de moda. Se celebra diverses vegades a l'any i presenta tant col·leccions de prêt-à-porter com d'alta costura. La DFW se celebra abans que les setmanes de la moda de Nova York, Londres, Milà i París, cosa que la converteix en la primera a presentar les noves col·leccions.
Joies de Dubai
Dubai, una metròpoli que fusiona allò modern amb allò tradicional, és coneguda pels seus impressionants gratacels i luxosos centres comercials. Tot i això, més enllà de la seva façana enlluernadora, la ciutat acull una varietat d’atraccions menys conegudes que ofereixen una experiència autèntica i enriquidora. Vegem-ne algunes (i no és de menys a més)
Burj Khalifa
El Burj Khalifa, el gratacel més alt del món, és un símbol de l’ambició i l’enginy arquitectònic de Dubai. Amb una alçada de 828 metres, aquest impressionant edifici ofereix vistes panoràmiques de la ciutat des de la seva plataforma d’observació al pis 148. Els visitants poden gaudir d’una experiència única en ascendir amb ascensors d’alta velocitat que arriben a velocitats de fins a 10 metres per segon. Es recomana reservar les entrades amb antelació, especialment durant la temporada alta, per evitar llargues cues. A més, visitar-lo al capvespre proporciona una vista espectacular de la ciutat il·luminada.
La Font de Dubai
Situada als peus del Burj Khalifa, la Font de Dubai és la font dansant més gran del món. Amb dolls que arriben fins als 150 metres d’alçada, aquesta atracció ofereix espectacles d’aigua sincronitzats amb música i llums. Les actuacions es realitzen cada 30 minuts a la tarda i al vespre, creant un ambient màgic que atrau multituds.
El Dubai Mall
El Dubai Mall, un dels centres comercials més grans del món, no és només un paradís per als compradors, sinó també un centre d’entreteniment. Amb més de 1.200 botigues, un aquari gegant i una pista de gel, el mall ofereix activitats per a tota la família. A més, acull el Dubai Aquarium & Underwater Zoo, on els visitants poden observar una gran varietat d’espècies marines.
Burj Al Arab
Famos pel seu perfil en forma de vela i considerat un dels hotels més icònics del món, va ser inaugurat l'any 1999 i s'aixeca sobre una illa artificial connectada per un pont privat. Destaca per la seva arquitectura innovadora i el seu interior luxós, que combina materials com l'or i el marbre. És símbol del luxe extrem i un dels principals atractius turístics de Dubai.
Barri Històric d’Al Fahidi
El Barri Històric d’Al Fahidi, també conegut com Al Bastakiya, és un tresor cultural que ofereix una visió del Dubai antic. Els seus carrers estrets i les cases de tova amb torres de vent són un recordatori de la rica història de la ciutat. Aquí, els visitants poden explorar el Museu de Dubai, situat a l’antic fort Al Fahidi, i gaudir de galeríes d’art i cafès pintorescos.
Avinguda Alserkal
L’Avinguda Alserkal és el cor de l’art contemporani a Dubai. Aquest districte industrial acull galeries, estudis i espais creatius que exhibeixen obres d’artistes locals i internacionals. Els visitants poden participar en tallers i esdeveniments culturals que enriqueixen la seva comprensió de l’art a la regió.
Majlis de la Mesquita Jumeirah
La Mesquita Jumeirah és una de les poques mesquites de Dubai obertes al públic no musulmà que ofereix visites guiades que permeten als visitants aprendre sobre la cultura islàmica i l'arquitectura del temple. Aquest espai és un punt de trobada per al diàleg intercultural i la comprensió mútua.
Desafiament de Fitness a Dubai: l’aventura del benestar
El Dubai Fitness Challenge és una celebració anual que convida els residents i visitants a adoptar un estil de vida més actiu i saludable. Des del seu inici l’any 2017, aquesta iniciativa ha crescut en popularitat, motivant milions de persones a participar en activitats físiques durant un mes complet. Aquest esdeveniment no només promou l’exercici, sinó que també ofereix una gran varietat d’experiències que van des d’aventures al desert fins a esports aquàtics i retirades de benestar.
Dubai convida a viure cada detall de manera personalitzada, i aquesta flexibilitat també es reflecteix en la manera com cada viatger pot crear la seva pròpia ruta gastronòmica i cultural.
El Dubai Fitness Challenge ofereix un calendari ple d’esdeveniments i activitats que es duen a terme arreu de la ciutat. Des de classes de ioga fins a curses multitudinàries, hi ha opcions per a tothom. A continuació es presenten algunes de les activitats més destacades:
Dubai Ride: un dels esdeveniments més esperats és el Dubai Ride, on la famosa Sheikh Zayed Road es transforma en un circuit ciclable. Aquest esdeveniment reuneix ciclistes de totes les edats i nivells d’habilitat, promovent la camaraderia i l’exercici a l’aire lliure.
Dubai Run: és una altra activitat emblemàtica que convida els participants a córrer al llarg d’un recorregut que passa pels principals punts d’interès de la ciutat. Aquest esdeveniment no només fomenta l’activitat física, sinó que també permet gaudir de la bellesa arquitectònica de Dubai.
Ioga a la Platja: per a aquells que busquen una experiència més relaxant, les sessions d’ioga a la platja són una opció perfecta. Aquestes classes tenen lloc en escenaris pintorescos com Kite Beach, on els participants poden connectar ment i cos mentre gaudeixen de la brisa marina.
Safari al desert: combina l’emoció de conduir per les dunes amb l’oportunitat de practicar esports com el sandboarding. Aquesta experiència única permet als participants gaudir de l’adrenalina mentre es mantenen actius.
Paddle Surf: és una activitat que ha guanyat popularitat en els darrers anys. Durant el DFC, els participants poden unir-se a sessions de paddle surf en llocs com la presa de Hatta, on poden gaudir d’un entorn natural impressionant.
Retirs de Benestar: constitueixen un aspecte fonamental del Dubai Fitness Challenge. Al llarg del mes, s’organitzen retirs que combinen exercici, meditació i nutrició.
Fitness Villages: són espais dedicats a l’activitat física i al benestar. Aquests espais ofereixen classes gratuïtes, activitats familiars i zones temàtiques que fomenten la participació de tothom.
Hubs de Fitness Comunitaris: es troben distribuïts per tota la ciutat i ofereixen una gran varietat d'opcions d’exercici. Des de classes de ciclisme fins a sessions de HIIT, aquests hubs són accessibles per a tothom i promouen un estil de vida actiu.
