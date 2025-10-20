Barcelona
Andrea Tova, mexicana a Catalunya: “Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”
Segons ‘Plataforma per la Llengua’, menys del 10% dels estrangers de Catalunya utilitzen el català en el seu dia a dia
Zoe Campos Corral
La ‘tiktoker’ mexicana Andrea Tova ha tornat a conquerir els seus seguidors amb la seva sèrie “Dia 2: Aprenent català”. En el seu nou vídeo, la creadora de contingut comparteix una de les anècdotes més embarassoses de la seva arribada a Catalunya.
“Quan vaig arribar a Catalunya, no entenia res”, explica rient. I afegeix: “El primer dia vaig llegir un cartell i vaig dir: ‘On sóc?’. Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”. Tot i això, la ‘tiktoker’ explica que va continuar la seva vida, es va quedar a Catalunya i de seguida va fer amics.
De “calcetas” a “bragas”
“Un dia vaig arribar a casa dels meus amics i, en entrar, els vaig dir que tenia les calcetas mulleradíssimes”. El que no sabia la jove mexicana és que calcetes en català vol dir “bragues”, i segons explica, els seus amics es van quedar molt desconcertats. “Nois, he vingut corrents, se m’han mullat les calcetas”, va intentar aclarir sense èxit.
Sense poder contenir el riure, continua explicant al vídeo: “A Mèxic diem calcetas, però no sabia que en català vol dir bragues. Jo només parlava dels meus mitjons”.
Amb el seu estil espontani i el seu humor, l’Andrea converteix un moment de confusió lingüística en una anècdota divertida, que en només dos mesos i mig ja acumulava més de 41.000 reproduccions a TikTok.
Tanmateix, el cas d’Andrea Tova sol ser una excepció. No per dir calcetas als mitjons, sinó per voler aprendre català i compartir contingut sobre això.
Menys del 10% dels estrangers parlen català
Segons l’InformeCAT 2025 de Plataforma per la Llengua, només el 8,6% de les persones estrangeres que viuen a Catalunya utilitzen el català en el seu dia a dia. Tot i així, el 82,4% de la població a Catalunya considera que saber parlar català és “bastant o molt important” per progressar professionalment, integrar-se socialment i accedir als coneixements i la cultura catalans.
Aquesta diferència entre l’ús real i la valoració de la llengua no és cap sorpresa. L’InformeCAT 2024 ja advertia que només el 12,1% dels joves d’entre 15 i 34 anys parlaven català com a llengua habitual. Per tant, aquestes xifres mostren una realitat on l’interès per aprendre català conviu amb la dificultat d’incorporar-lo plenament a la vida quotidiana.
Noves eines per aprendre
Per a l’Andrea i milers de persones, plataformes com TikTok, Instagram o YouTube s’han convertit en les seves noves eines per aprendre català.
De fet, la mexicana explica que els seus imprescindibles per aprendre són els llibres, els pòdcasts i “molta ràdio en català”.
Per tancar el vídeo, l’Andrea anima els seus seguidors a interactuar amb ella a través de la mateixa plataforma de TikTok i revela la seva intenció de continuar millorant.
