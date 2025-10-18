La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
Per fer un viatge a la tardor hi ha un detall imprescindible: no gastar massa diners
En aquesta capital europea podràs gaudir d’un cap de setmana o d’un pont complet per molt pocs diners
Andrea De Los Santos
Hi ha ciutats que no busquen cridar l’atenció dels viatgers, però que es converteixen en el millor destí per a aquells que no volen gastar gaire. Viatjar per Europa sempre és una bona opció quan arriba la temporada de tardor, ja que hi ha destinacions de somni per fer una escapada ‘low cost’.
Per sort, després de repassar les capitals europees més conegudes, n’hem trobat una que és perfecta per a les butxaques més modestes: la capital de Bulgària, Sofia. Amb nom de dona i edificis que contrasten amb l’entorn, s’ha convertit en el destí preferit dels que volen estalviar sense renunciar a viatjar.
Situada als peus del mont Vitosha, Sofia és una ciutat plena de vida i contrastos. El centre brilla, literalment, amb el seu camí de rajoles grogues, que des de 1906 guia els visitants entre els edificis del poder i els principals temples de la ciutat.
Menjar les delícies de Sofia és molt fàcil si t’endinses al Mercat de les Dones (Zhenski Pazar). Aquí comprar menjar o productes locals és molt barat, i és un punt imprescindible per als viatgers amb pressupost ajustat.
A més, si consultes els vols per fer-hi una escapada de cap de setmana, durant els mesos d’octubre i novembre es poden trobar bitllets d’avió des de 20 fins a 50 euros.
L’allotjament a Sofia és també extremadament assequible. A Booking pots trobar habitacions al centre per tan sols 20 euros la nit, o hotels de tres estrelles amb bany privat per uns 28 euros la nit.
Les opcions són infinites i adaptables a tots els pressupostos. Et perdries uns dies per Sofia? Nosaltres ho tenim clar: sí i tant!
- Jaume Clotet: 'Si Sant Pere de Rodes hagués tingut vida monàstica sempre, estaria al mateix nivell que Montserrat o Poblet
- El Petit Forn de Pa' de Terrades tanca després de més de 100 anys
- El monestir de l'Empordà on es pot trobar una cabra feta amb or
- Figueres posa en marxa els vals de descompte de 20 euros a partir de dilluns
- Figueres presenta un projecte de 24,8 milions d'euros al Pla de Barris per a intervenir en el sector oest de la ciutat
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- La badia de l'Empordà que destaca entre les més belles del món
- Neix el projecte Gravelera Empordà amb 21 rutes i experiències sobre bicicleta gravel