El secret del lampista perquè el radiador escalfi al màxim rendiment: així es purga en uns minuts
El pas a pas per purgar el radiador
Manel Riu
Amb l’arribada de les baixes temperatures, és crucial revisar i optimitzar el funcionament dels radiadors i calefactors de casa nostra. De vegades, l’acumulació d’aire als conductes d’aquests dispositius pot generar una distribució desigual de la calor, provocant pèrdua d’energia i un augment innecessari a la factura d’electricitat.
Què implica purgar un radiador?
En essència, consisteix a eliminar les bombolles d’aire atrapades al sistema, que poden afectar el funcionament òptim de la calefacció. Tot i que molts sistemes moderns incorporen purgadors automàtics, alguns requereixen purga manual. Aquestes bombolles d’aire tendeixen a formar-se durant la primavera i l’estiu, quan la calefacció no s’utilitza. Per això, és recomanable aprendre a fer-ho abans que arribi l’hivern per evitar complicacions.
El primer pas és comprovar si s’escolten sorolls de bulliment als conductes del radiador. Si no s’escolten, toqueu la part superior del radiador per veure si està més freda que la part inferior. Aquests signes indiquen que cal purgar-lo i és recomanable fer-ho uns dies abans d’encendre la calefacció central per evitar sorpreses desagradables.
Pas a pas per purgar el radiador
Un cop confirmat que el radiador necessita purga:
- Assegureu-vos que la calefacció estigui apagada. Les bombolles d’aire tendeixen a acumular-se a la part superior quan el radiador està fred.
- Comenceu pel radiador més proper a la caldera, ja que segueix el flux natural de l’aigua.
- Col·loqueu un recipient sota la vàlvula del radiador, ja que allà caurà l’aigua durant la purga.
- Utilitzeu un tornavís per girar la clau de la vàlvula. En obrir el radiador, notaràs que surt aigua i aire, que pot tenir un olor desagradable per l’aire atrapat durant molt temps.
- Quan l’aigua flueixi de manera uniforme i contínua, vol dir que s’ha eliminat tot l’aire.
- Repeteix el procés amb tots els radiadors de la casa.
Si després de purgar tots els radiadors, alguns encara no escalfen bé, pot ser que el sistema no estigui equilibrat. Per solucionar-ho:
- Ajusteu els detentors, és a dir, les claus de sortida d’aigua de la part inferior dels radiadors.
- Si una zona necessita més calefacció, podeu tancar un detentor en un altre lloc i obrir una mica més el del radiador que requereix més calor.
Això ajudarà a equilibrar el sistema i garantir el màxim rendiment dels radiadors.
