Un estranger estalla amb l'estil de vida d'Espanya: "Les persones amb un sou de 1200 euros ja no poden viure bé"
El creador de contingut italià explica el motiu a través del seu compte personal de TikTok
Ricard Castelló
Molts estrangers venen a visitar o a viure a Espanya, ja que és un dels països amb millor qualitat de vida. Tanmateix, quan arriben a la península Ibèrica, es troben amb una cultura i unes tradicions completament diferents a les del seu país.
És el cas d’un jove italià, Luca, que va residir a Espanya i ha volgut compartir al seu compte de TikTok el motiu pel qual molts italians estan abandonant el país. Luca comença el vídeo dient: “Espanya és preciosa, però siguem sincers”.
“La realitat és que molts italians se’n van d’Espanya, i no perquè no els agradi la cultura o la vida allà, sinó simplement perquè s’ha arribat a una situació en què les persones amb un treball senzill de 1200-1300 euros ja no poden viure bé”, comenta a TikTok.
L’influencer assegura que, des del seu país, es presenta Espanya com un lloc ple de llibertat i festa, encara que no tot és tan ideal, ja que, segons la seva experiència personal, la situació laboral és molt complicada. Tot i això, ell va trobar feina fàcilment.
Luca es va traslladar a València buscant un millor estil de vida, però amb el temps es va adonar que la seva situació no era gaire diferent, ja que al final tenia la mateixa sensació: treballar per guanyar un salari.
“Durant set mesos seguits no vaig veure la meva família. Allà vaig decidir buscar una solució, perquè et juro que estava al límit. Sempre arribava a final de mes amb dificultats, els salaris eren els que eren i gastava la major part en el lloguer, que era de gairebé 800 euros al mes”, va detallar.
Per trobar una solució, va haver de treballar en un segon treball al mateix temps, i va ser llavors quan “vaig començar a generar aquests ingressos extra que em van permetre estar més tranquil a final de mes”.
“Així que poc a poc em vaig anar creant cada cop més aquesta llibertat”, va concloure. Malgrat tot, finalment va decidir deixar la feina per centrar-se en altres coses i tornar a Itàlia.
