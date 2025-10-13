Sols acumular roba a la cadira? Això és el que la psicologia diu de tu
La personalitat de cada individu és un factor clau
Hi ha coses que sabem que hem de fer i, tot i així, les acabem posposant en el temps. Una d'elles és ordenar l'habitació i, per tant, buidar aquella cadira que tenim fins dalt de roba i que fa que aquesta vagi del seient al llit i del llit al seient.
Els psicòlegs ho tenen clar: deixar peces de vestir a la cadira és un gest que està associat a la personalitat de qui ho fa.
La procrastinació com a principal raó
Segons el mitjà de comunicació italià 'Tutto Notizie', aquest fenomen es pot relacionar amb la procrastinació. És a dir, posposem l'acció de guardar les nostres coses a l'armari substituint aquesta acció per una de més senzilla i a simple vista.
L'ansietat i l'estrès juguen un paper clau
Tal com afirma un estudi de Cristina Salvatori de l'any 2017 i publicat a la revista científica 'Cognitivismo clínico', la procrastinació es justifica amb l'ansietat i l'estrès. Tenir una ment sobrecarregada, amb massa pensaments i obligacions, al final fa que deixem de banda aquelles accions que resulten més fàcils.
D'altra banda, l'estar cansat també influeix al final del dia per posposar l'ordre del nostre espai. Sens dubte, la nostra habitació és un mirall de l'interior.
Una versió no tan negativa
Molts són els que fan un ús no tan freqüent de la cadira per acumular roba. Per exemple, per deixar peces que hem utilitzat només una vegada i encara no necessiten tornar a ser rentades. Hem d'alertar-nos? La resposta és no, perquè es fa així per recordar-nos que ja ens l'hem posada prèviament, cosa que se'ns oblidaria si la deixéssim al guardarroba.
La millor manera de guardar roba a la cadira
De vegades, veure roba a la cadira no és símbol de desordre, sinó més aviat el contrari. La millor manera d'utilitzar-la és per optimitzar temps. A més, si pensem la nit anterior què ens posarem, no només ens podem aixecar una mica més tard sinó que ens estalviem uns quants mals de cap de bon matí.
D'aquesta manera, veiem que la psicologia, com a disciplina, ofereix interpretacions generals, però no absolutes.
