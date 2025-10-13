L'ànima vella i l'esperit jove del Toro més contemporani
El Celler Numanthia, un referent indiscutible de la Denominació d'Origen Toro, ha presentat la nova anyada, Numanthia 2020. Aquest vi emblemàtic no només representa la tradició vitivinícola de la regió, sinó que també reflecteix una evolució cap a un estil més contemporani i equilibrat.
Atala Martín
La presentació de Numanthia 2020 va tenir lloc al prestigiós restaurant Zalacaín de Madrid, on ens vam reunir experts del sector, crítics de vi, amants de la gastronomia i alguna profana com la que subscriu aquest article. Aquest esdeveniment va marcar una fita en la història del celler, ja que és la tercera anyada signada per l'enòleg i director tècnic de Numanthia Jesús Jiménez, que ha impulsat una transformació estilística significativa des de la seva arribada.
L'anyada 2020 ha estat influenciada per un clima particular: una primavera plujosa seguida d'un estiu sec i calorós. Aquestes condicions climàtiques van propiciar una verema primerenca, cosa que va resultar en un vi amb una concentració equilibrada, frescor i un notable potencial de guarda, que pot assolir fins a dues dècades. I és que Numanthia 2020 es presenta com un vi de gran complexitat i finor. La seva elaboració es basa en vinyes centenàries, cultivades en peu franc i en secà, cosa que garanteix l'autenticitat de la Tinta de Toro. Aquest vi ha estat polit en bótes de roure francès, cosa que li atorga una elegància distintiva.
Notes de tast
- Color: Picota madura amb reflexes robí.
- Aroma: Intens i profund, amb notes de fruits negres, estepes, romaní i cedre, complementades per nabius i un toc mentolat.
- Boca: Entrada amable i complexa, amb tanins madurs que aporten una textura fluida. Es perceben sabors de fruits negres, herbes aromàtiques i regalèssia, culminant en un final llarg i profund.
La filosofia de Celler Numanthia
Des de la seva fundació el 1998, Bodega Numanthia ha estat compromesa amb l'excel·lència i l'autenticitat. La seva filosofia es basa en el respecte per la terra i la tradició vitivinícola, combinant tècniques modernes amb un profund coneixement del terrer. Julio Rodríguez, CEO de Celler Numanthia, afirma que "Numanthia 2020 és l'expressió més fidel del que som: un vi nascut de la noblesa de vinyes centenàries que continuen desafiant alhora". Aquesta declaració subratlla el compromís del celler amb la qualitat i la innovació, assegurant que cada any sigui un llegat per a les futures generacions.
Però en els darrers anys, el perfil del consumidor de vi ha canviat significativament. La nova generació cerca vins més lleugers i frescos, que mantinguin la seva personalitat sense ser aclaparadors. Numanthia 2020 s'adapta a aquestes tendències, oferint un vi que combina la intensitat de la Tinta de Toro amb un enfocament més modern i accessible.
Amb tot, el celler ha trobat a la restauració un aliat clau per arribar a nous públics. Segons Martín Derrier, director de Màrqueting i Vendes de Celler Numanthia, “el nostre gran aliat és la restauració, que suposa el 70% dels nostres prescriptors”. Aquesta estratègia ha permès que Numanthia 2020 es presenti a menús d'alta cuina, on es marida amb plats que en realcen la complexitat. Durant la presentació de Numanthia 2020 a Zalacaín, es va oferir un menú maridatge que va destacar la versatilitat del vi. Entre els plats servits hi havia raviolis farcits de bolets i tòfona, així com un filet Wellington, que es van complementar a la perfecció amb l'elegància del Numanthia 2020.
Numanthia 2020 no és només un vi que honra la tradició, sinó que també es projecta cap al futur. La seva capacitat de guarda i el perfil modern el converteixen en una opció atractiva per als consumidors actuals, que busquen experiències úniques i memorables.
L'experiència gastronòmica
L'experiència a Zalacaín no només es va centrar en el vi, sinó també en la gastronomia d'alta qualitat. Cada plat va ser dissenyat per ressaltar les característiques del vi, creant una sinergia que va delectar els assistents. Aquest enfocament en el maridatge és fonamental per posicionar Numanthia 2020 com una opció destacada al món de l'alta cuina. Amb el seu lema "Old Soul, Young Spirit, Timeless Attitude", Numanthia 2020 encapsula l'essència del celler: una fusió de tradició i modernitat. Aquest vi no és només un reflex del terrer de Toro, sinó també una declaració d'intencions sobre la capacitat del celler per adaptar-se als canvis del mercat.
Maridatge recomanat
Numanthia 2020 es complementa perfectament amb una varietat de plats, incloent-hi:
- Peixos a la brasa
- Arròs negre amb pop
- Coulant de xocolata negra
