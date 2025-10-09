Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gastronomía

Jordi Cruz, xef, 47 anys: "El truc per aconseguir el biquini perfecte: un exterior cruixent i daurat, amb un interior suau i perfectament fos"

El cuiner català explica com aconseguir que quedi amb la textura ideal i més deliciosa de totes: el truc està a comprar un bon ingredient i a congelar el pa

Jordi Cruz

Jordi Cruz / Podium Podcast

Elena Mandacen

El sàndwich bikini —també conegut com a sàndwich mixt fora de Catalunya— és un dels més populars, tant per esmorzars com per sopars improvisats. La seva senzillesa, a base de pa de motlle, pernil i formatge fos, el converteix en un clàssic infal·lible, capaç de conquistar totes les edats i paladars. Quina és la clau del seu èxit? La combinació de sabors suaus i la textura cruixent el fan irresistible, i a més és extremadament versàtil: admet variants amb diferents tipus de pa (integral, artesà, multicereals), farcits premium com pernil cuit de qualitat, embotits tradicionals, formatges cremós o fundents, i fins i tot tocs de mantega o oli per al daurat final.

Darrere de la seva aparent senzillesa hi ha secrets culinaris que marquen la diferència i, per això, fa pocs dies el famós xef i jurat de ‘MasterChef’, Jordi Cruz, va compartir al seu compte d’Instagram el truc perquè el sàndwich bikini ens quedi perfecte i deliciós. T’ho atreveixes a provar? Si segueixes els seus consells, el teu sàndwich bikini mai més serà el mateix.

Els ingredients premium i el truc final de Jordi Cruz per gaudir del millor sàndwich bikini

Jordi Cruz comença el seu vídeo explicant la importància d’usar un bon pa de motlle, i per això dóna els passos per fer-lo a casa. El xef insisteix a evitar els productes més industrials i també dona el seu millor consell: congelar les llesques abans d’utilitzar-les. "Fent això, el pa tindrà més estructura i mantindrà millor la seva forma i jugositat sense cremar-se durant la cocció", diu.

Segons afirma Cruz, així es conserva l’estructura i la suculència del pa durant la cocció en planxa o sandvitxera, donant com a resultat un exterior cruixent i daurat i un interior suau i perfectament fos. "És important muntar el sàndwich amb el pa directament del congelador i cuinar-lo sense esperar que es descongel·li. Així el pa no es trenca, el formatge queda més fos i el resultat és espectacular".

Quin és el millor farcit per a un sàndwich bikini, segons Jordi Cruz?

Per al farcit, Jordi Cruz defensa el pernil cuit de qualitat i recomana invertir en bons embotits, com la catalana (un embotit típic de Catalunya, similar a una botifarra però de grandària important) o fins i tot cap de senglar per a qui cerqui sabors més tradicionals. Sobre el pernil cuit ho té clar: "Ja sabeu que aquell que es desfà, perquè es separen els grups musculars, significa que és un porquet ben gustós. I cal invertir aquests 20 cèntims més per comprar un bon pernil", sentencia el xef català.

I el formatge? Cruz suggereix quatre opcions: Saint-Félicien, Gruyère, Comté i Raclette, tots ells famosos per la seva textura cremosa i la capacitat de fondre’s en el punt just.

Ingredients i elaboració (resum)

Ingredients

  • Pa de motlle, 4 llesques congelades
  • Formatge Saint-Félicien (o crema de formatge), la quantitat necessària
  • Formatge Gruyère (o similar), 4 làmines
  • Pernil cuit de qualitat, 2–3 làmines
  • Cap de senglar, 3–4 làmines (opcional)
  • Mantega fosa (opcional)

Elaboració

  1. Untar el pa congelat amb el formatge cremós.
  2. Col·locar el pernil en una llesca; el cap de senglar en una altra si es desitja.
  3. Afegir làmines de Gruyère i tancar el sàndwich.
  4. Cuinar en sandvitxera o paella amb una mica de pressió suau, entre 5 i 6 minuts. Opcional: untar l’exterior amb mantega fosa.
  5. Deixar reposar un minut abans de tallar i servir amb el formatge fos i el pa cruixent.

