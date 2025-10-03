Genealogia
Si tens aquests cognoms possiblement tens un avantpassat orfe
Abans que existís el registre civil modern, els nadons abandonats eren inscrits pels responsables de les institucions de beneficència
Als infants se’ls assignaven cognoms inventats, sovint amb significats religiosos, morals o simbòlics
Durant segles, a Catalunya i a la resta de l’Estat, milers de nadons abandonats o orfes van rebre cognoms molt particulars que avui encara sobreviuen. Darrere d’aquests noms de família hi ha històries de supervivència, compassió i institucions com les Cases de Misericòrdia o els Torns dels expòsits, on s’acollien infants de pares desconeguts. Si tens algun d’aquests cognoms, és possible que el teu llinatge tingui arrels en aquelles històries oblidades.
Abans que existís el registre civil modern, els nadons abandonats eren inscrits pels responsables de les institucions de beneficència. Com que no es coneixien els pares, se’ls assignaven cognoms inventats, sovint amb significats religiosos, morals o simbòlics. Els més habituals eren Expósito o Expòsits, del llatí expositus (“posat a fora”), usat arreu d’Espanya i Catalunya; De Déu o De Dios, Del Cel, De la Cruz, Iglesias, Santos o María, com a referència divina; Caritat, Esperança, Amor o Pau, per expressar valors humans i espirituals; o bé topònims com Barcelona, Roses, Girona o fins i tot España, que servien per dissimular l’origen desconegut. Els arxius parroquials i diocesans conserven nombroses referències a aquests nadons. A la comarca de l’Alt Empordà, per exemple, 259 persones porten el cognom Expósito, o 225 el d'Iglesias.
El cognom Expósito és encara avui relativament comú a Catalunya, tot i que molts descendents han pogut canviar-lo gràcies al Reglament del Registre Civil de 1958, que permet modificar cognoms “infamants” o que revelin orígens estigmatitzats. Tot i això, centenars de catalans i catalanes mantenen aquests cognoms com un testimoni d’origen i resistència, símbol d’un passat en què la caritat i l’església suplien l’absència d’un sistema social modern.
Avui, l’interès per la genealogia i els estudis d’ADN ha fet que molts busquin l’origen dels seus cognoms i descobreixin que darrere d’aquests noms hi ha històries de nadons abandonats, mares anònimes i institucions benèfiques. Tenir cognoms com Expòsits, De Déu, Caritat, Del Cel, Misericòrdia o Esperança pot indicar que algun avantpassat va néixer sense pares coneguts i va ser registrat com a expòsit.
Per descobrir-ho, es pot consultar els arxius diocesans de cada comarca, especialment els llibres de baptismes anteriors al 1900, cercar paraules clau com “expòsit”, “pares incògnits” o “de família desconeguda”, comparar dates i topònims amb padrons o registres municipals antics i demanar ajuda als arxius comarcals, que sovint disposen d’índexs o inventaris publicats.
