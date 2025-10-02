Que no et donin aigua per carn
No et fixes en aquest detall quan compres pollastre envasat, i és molt important
Lola Gutiérrez
Desl creadors de la frase "or sembla, plata no és, què és?", arriba una nova sèrie: això, pollastre sembla (filets de pit concretament), però no és. No, almenys, del tot. Ens expliquem. Alguns consumidors han denunciat a les xarxes socials que, després de comprar una safata de pits filetejats, a casa s'han trobat amb una desagradable sorpresa: el plat final dista molt de l’esperat. En concret, les porcions cuinades són molt reduïdes en comparació amb la quantitat comprada. Això es deu a la trampa del pollastre aigualit.
No és res nou: als pollastres se’ls injecta aigua. Els experts admeten que és perquè es congelin millor. No obstant, la majoria d’usuaris desconeix aquest argument, al marge que sigui lícit o no. Només veuen uns pits amb un aspecte molt desitjable, ben bonics, frescos i gens secs. En realitat, compren pollastre amb aigua a preu de la carn.
Espanya té una normativa bastant estricta sobre els productes envasats. L’aigua no està prohibida ni és nociva per a la salut, però les marques l’han de fer constatar en l’etiquetatge. Passa el mateix amb els gasos que posen als recipients per preservar millor els aliments de les reaccions d’oxidació.
Som conscients que els productes frescos envasats no aguanten tants dies als supermercats per art de màgia, oi?. Així que ja ho saps, perquè no et donin aigua per pollastre, fixa’t bé en l’etiquetatge. També hi ha una alternativa: anar al taulell i adquirir la carn al tall. Suposa dedicar més estona a fer la compra, ho sabem, però val la pena.
