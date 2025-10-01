Investigació científica
Per què els cabells es tornen blancs? Un estudi en revela la causa
Paula Castillo
Els inevitables cabells blancs són un dels símptomes més temuts i més visuals d’envelliment i solen aparèixer entorn dels 30 anys. L’aparença blanquinosa dels cabells constitueix una gran incògnita per als científics, que han volgut abordar aquesta qüestió mitjançant un estudi amb ratolins.
Una investigació realitzada per científics de la New York University Grossman School of Medicine, i publicada en l’edició ‘online’ del diari ‘Nature’, determina que les responsables són les cèl·lules mare de melanòcits (McSC), situades a la nostra pell.
En constant moviment ‘reversible’
Les McSC es transformen en altres cèl·lules anomenades melanòcits, les quals són les encarregades de produir un pigment melanina, primordial per en la coloració de cabells i pell. Segons determina l’estudi, aquestes fallen abans que un altre tipus de cèl·lules mare adultes, cosa que provoca «un envelliment dels cabells en la majoria d’humans i ratolins».
Els esmentats àtoms es troben situats als fol·licles pilosos, que són els buits que es troben a la pell a través dels quals creixen els cabells. Cada fol·licle inclou una concentració de les cèl·lules mare, les quals es desplacen per l’interior d’aquesta cavitat fins que en cert punt es converteixen en melanòcits.
L’estudi va observar que les cèl·lules mare durant el creixement normal dels cabells es mouen cap enrere i cap endavant. És a dir: una vegada ja s’han transformat en melanòcits, a mesura que transiten pels fol·licles pilosos, són capaços de convertir-se una altra vegada en cèl·lules mare. Aquest fet era totalment desconegut fins ara.
Envelliment de la cèl·lula
Durant els dos anys en els quals s’ha desenvolupat l’estudi, que s’ha portat a terme al centre mèdic acadèmic Langone Health, pertanyent a la mateixa universitat encarregada de realitzar la investigació, els científics també han observat un altre fet sorprenent. A mesura que el ratolí envelleix i el seu pèl també ho fa, les cèl·lules es van movent i transformant cada vegada menys, fins que en un moment donat es queden quietes i es frena la transformació.
Com a resultat d’aquest envelliment de la cèl·lula, es deixen de produir melanòcits i els cabells creixen cada vegada amb menys melanina, cosa que provoca que els cabells es desenvolupin amb menys pigmentació i de color blanc.
A més, els investigadors esmenten que la plasticitat de les McSc no és present en altres cèl·lules mare, com és el cas de les cèl·lules del fol·licle pilós que augmenten el trànsit. El fet que no reverteixin el seu estat original de cèl·lules mare també pot resultar una explicació de per què tot i que els cabells perdin el color continuen creixent, explica el Doctor Qi Sun, un dels principals investigadors de l’estudi.
Així mateix, tal com també esmenta el mateix Sun, si el mecanisme de les cèl·lules en els humans és similar al dels ratolins, es podria tractar del camí correcte per arribar a una prevenció dels cabells blancs o fins i tot una reversió dels cabells blancs.
