Se'n van posar milions en circulació, però aquesta moneda de 2 euros val ara una fortuna
Per què aquesta moneda de 2 euros té un alt valor entre els col·leccionistes avui dia?
Álex Pareja
Tot i que algunes monedes poden no tenir, a priori, res d’especial per al comú dels mortals, poden arribar a tenir un alt valor entre els col·leccionistes. És el cas d’aquesta moneda de 2 euros emesa a Espanya l’any 2015, que està sent objecte de desig pels amants de la numismàtica.
La moneda commemorativa de 2 euros
Es tracta d’una moneda especial de 2 euros, ja que es va encunyar per commemorar el 30è aniversari de la bandera de la Unió Europea. El seu disseny mostra les dotze estrelles de la bandera convertint-se en figures humanes, simbolitzant la cooperació dels països membres.
Al revers de la moneda podem llegir "Espanya" i també la data "1985-2015", simbolitzant el 30è aniversari. També es veuen les inicials de Geórgios Stamatópoulos (gravadur de la moneda) i el segell de la FNMT. És una moneda molt característica pel que fa al disseny.
Per què té tant valor si es van encunyar tantes monedes? Aquí està la qüestió. Es van posar en circulació 4,3 milions d’aquestes monedes de 2 euros, però només es van emetre 10.000 de la que es considera una versió "proof", de més qualitat i reservada per a col·leccionistes.
Aquestes versions "proof" d’aquesta moneda de 2 euros es van posar a la venda per 24 euros, i avui dia poden arribar a assolir els 200 euros en subhastes especialitzades entre els col·leccionistes, tot i que podria ser més si es conserva en molt bon estat o presenta alguna característica única.
Compte, perquè les monedes que es van posar en circulació, encara que no siguin aquestes versions per a col·leccionistes, també tenen un valor superior als 2 euros, però solen rondar els 5 euros. No és molt, però ja és més que la majoria de monedes de 2 euros actuals.
No és l’única moneda de 2 euros que pot tenir un valor molt alt entre els col·leccionistes i, de fet, hi ha moltes variacions que tenen un impacte brutal. Igual tens un tresor a la butxaca.
