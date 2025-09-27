El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
Tomás López explica la seva experiència treballant al país angloparlant
Ramon Baylos
Cada vegada són més els casos de joves espanyols que s’atreveixen amb l’aventura d’emigrar per treballar a un altre país i construir-se una vida millor.
I, precisament, un dels destins que més s’estan popularitzant actualment a les xarxes socials és Austràlia, per les condicions laborals que ofereix i, sobretot, pels sous.
Així ho explicava Tomás López a través del seu compte de TikTok, on narrava el seu cas concret. Segons comenta, fa un temps que treballa en una mina de carbó d’Austràlia.
Tanmateix, el jove subratllava que la seva feina no té a veure amb picar material, sinó que treballa a la cuina de les instal·lacions, preparant el menjar per a la resta de treballadors.
D’aquesta manera, Tomás explicava que en aquest nou lloc de treball li ofereixen un total de 38 dòlars australians l’hora, cosa que es tradueix en uns 21,26 euros. Per tant, cada dues setmanes cobraria més de 2.500 euros.
Un altre aspecte que ha cridat l’atenció a les xarxes és el ritme de la seva jornada: treballa dues setmanes seguides 10 hores al dia i després descansa una setmana sencera.
A més, una altra de les avantatges de la feina de Tomás és que li ofereixen dietes i allotjament completament gratis, a més de la possibilitat de gaudir de les instal·lacions de la mina, com per exemple un gimnàs totalment equipat.
I tu, estaries disposat a viatjar a milers de quilòmetres a un altre país per aconseguir les condicions laborals de Tomás?
