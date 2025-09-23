Així va paralitzar una marea de meduses la major central nuclear francesa aquest estiu
Tots els reactors que estaven actius van haver de detenir-se en penetrar amb els animals als filtres d'aigua
Joan Lluís Ferrer
Encara que sembli increïble, un grup de meduses és capaç d’aturar la producció d’una gran central nuclear. Així va succeir aquest mateix mes d’agost a la central més gran de França, situada a la localitat de Gravelines, molt a prop ja de Bèlgica, que es va veure obligada a parar diversos dels seus reactors a causa de la presència massiva d’una espècie de medusa que, segons van concloure els responsables de la instal·lació, podria afectar la central.
La proliferació d’aquests organismes marins a les costes de Gravelines, va provocar una acumulació d’exemplars de medusa lluna asiàtica (espècie invasora procedent del Pacífic) als sistemes de refrigeració de la central, és a dir, als filtres d’aigua que s’utilitzen per mantenir la temperatura adequada.
L’acumulació de meduses es va infiltrar al sistema de refrigeració
Per aquest motiu, els responsables de la instal·lació es van veure obligats a aturar quatre dels sis reactors que impulsen la central. Segons va informar l’empresa propietària, EDF, tres dels reactors es van apagar de manera immediata quan es va comprovar la presència de les meduses, mentre que el quart es va apagar també l’endemà com a mesura complementària de precaució. Atès que els altres dos es trobaven fora de servei en aquell moment a causa de tasques de manteniment rutinari, la central va quedar totalment inactiva durant dos dies.
L’empresa va assenyalar en un comunicat que en cap moment la seguretat de la central ni dels seus treballadors va estar compromesa de cap manera.
Extreure les meduses dels filtres de refrigeració
Per retornar la central a la seva activitat normal va ser necessari que els treballadors netegessin i revisessin els filtres, eliminant una a una les meduses que s’hi havien incrustat.
Tot i que els responsables de la central de Gravelines assenyalen que aquests animals en cap cas poden provocar un error tècnic a gran escala, sí que poden arribar a suposar un risc per al correcte subministrament elèctric als abonats.
Central de Gravelines, la més gran de França
La central nuclear de Gravelines posseeix 6 reactors d’aigua pressuritzada de 900 MWe. El 2024 va produir 32,71 TWh d’electricitat consumida en CO₂, l’equivalent al consum elèctric anual del 60% al 70% de la part nord de França.
Com més calor, més meduses invasores
L’augment de la temperatura de l’aigua com a conseqüència de l’escalfament global és una de les raons per les quals aquestes espècies estan estenent les seves zones d’influència al llarg de la costa nord de França.
Amb unes temperatures més càlides de l’habitual, les meduses invasores troben unes condicions idònies per a una reproducció més accelerada. De fet, segons una investigació publicada a la revista Marine Biology, en l’última dècada la biomassa de meduses no ha deixat de créixer a l’Atlàntic, cosa que augmenta encara més la possibilitat que ocorrin situacions com aquesta.
