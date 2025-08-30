El consell d’un conegut empresari per triomfar en els negocis: "No hi ha res que generi més rebuig que algú sense personalitat"
Segons ell, no busca persones amb bones notes, sinó amb capacitat per resoldre problemes reals
Julio Vivas
Si vols triomfar en els negocis, hi ha un conegut empresari que vol ajudar-te amb un consell: "No hi ha res que generi més rebuig que algú sense personalitat".
Estem parlant de José Elías Navarro, qui utilitza les seves xarxes socials per divulgar la seva experiència en els negocis. En aquesta ocasió, ha fet una publicació en el seu perfil oficial de la xarxa social X (extinta Twitter) on diu que "la gent que és com plastilina em genera rebuig. I t’explicaré per què".
Assenyala l’empresari que "hi ha persones que se t’enganxen com llapasses per ser el teu contacte. I tracten d’adaptar-se a tu com una plastilina. Canvien la seva manera de parlar. Riuen les teves gràcies encara que no els facin gràcia. Renuncien a la seva personalitat per encaixar on siguin. I això és el pitjor que pots fer".
Així que "si ets el típic nerd que li agrada estar a casa amb l’ordinador, mostra-ho. No em vinguis d’home de negocis perquè no vols semblar un pringat. A mi m’interessarà parlar amb el nerd. Perquè aquest friki és el que controla les empreses tecnològiques en què inverteixo".
I és que "la teva personalitat, la teva manera de ser, és el que realment funciona. En els negocis i en les xarxes socials. No hi ha res que generi més rebuig que algú sense personalitat. Sigues tu mateix, encara que siguis un friki. Encara que no somriguis tota l’estona. Encara que no encaixis en el motlle que altres esperen. Perquè l’autenticitat és l’únic que funciona. I al final, la gent es connecta amb tu per qui ets de veritat. No per la màscara que et poses per agradar a tothom".
Cada família tria com educar els seus fills, i encara que existeixen molts enfocaments diferents, alguns no deixen de sorprendre. És el cas de l’empresari José Elías Navarro, qui ha generat debat a xarxes socials en compartir la seva particular visió sobre el rendiment acadèmic dels seus fills: “Si els meus fills treuen més d’un 7 a l’escola, m’enfado”, afirma.
A través de les seves plataformes digitals, Elías sol divulgar reflexions sobre l’èxit, la productivitat i la seva experiència com a empresari. En una de les seves publicacions més comentades, explicava que considera una nota superior al 7 com a senyal que els seus fills han invertit massa temps estudiant, quan —al seu judici— podrien haver-lo dedicat a activitats més útils, com jugar, socialitzar o aprendre habilitats pràctiques.
Segons Elías, el sistema educatiu actual promou una falsa idea d’aprenentatge basada en la memorització de dades irrellevants. “Et recordes de les parts d’un volcà? Jo no. Però el que mai se m’oblidarà és la sorpresa que em vaig endur en veure la meva primera nòmina, quan vaig descobrir que gairebé el 50% del meu sou se n’anava en impostos. Per què ningú m’ho va ensenyar?”, qüestiona.
Al seu parer, el problema de fons és que els joves acaben els seus estudis sense coneixements essencials per a la vida adulta: interpretar una nòmina, entendre un rebut de la Seguretat Social o manejar conceptes bàsics d’educació financera. “Avui en dia, per memoritzar dades ja hi ha Google i ChatGPT. L’important és aprendre a buscar-se la vida”, assegura.
Currículums
Per això, a les seves empreses, Elías dona poca importància als currículums acadèmics. Segons ell, no busca persones amb bones notes, sinó amb capacitat per resoldre problemes reals. “El món no necessita recitadors de llibres de text, necessita gent amb sentit comú i habilitats pràctiques. I això no s’aprèn memoritzant”, conclou.
- Retiren i roben estelades de diversos municipis de l'Alt Empordà
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- Amy Sabaly l'ha espifiat
- Surt en llibertat el detingut per boicotejar l'equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres
- Figueres desplega un dispositiu de seguretat sense precedents per l'Acústica
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras