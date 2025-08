Un oasi d'escalada al final de la via del tren: Las Torcas de Chodes

Aquest enclavament privilegiat ha estat testimoni d’innombrables ascensos i de grans moments de passió per l’escalada i la natura. El clima suau durant gran part de l'any permet escalar pràcticament en qualsevol estació, tot i que els mesos de tardor i primavera són els més recomanables per gaudir de temperatures perfectes i paisatges tenyits de verds i ocres.

Però Las Torcas de Chodes no només atrauen els amants de la roca. El paisatge que dibuixa aquest tram del riu Jalón també convida a perdre's per senders, descobrir racons amb encant i deixar-se portar per la calma d'un entorn que sorprèn.

Paradís natural a un pas de la ciutat

Un dels avantatges més importants d'aquesta regió aragonesa és la seva fàcil accessibilitat i proximitat a la ciutat de Saragossa. Des de Madrid, els trens de Renfe AVE i AVLO connecten la capital amb Zaragoza-Delicias en poc més d’1 hora i 15 minuts. Des d'allà, es pot continuar el trajecte amb tren de mitja distància fins a Morata de Jalón en aproximadament 40 minuts.

I des de Barcelona, l'AVE de Renfe permet arribar a Saragossa en 1 hora i 30 minuts fent possible una escapada de cap de setmana sense necessitat de cotxe. També hi ha opcions des d'altres ciutats com València, Logronyo o Pamplona, totes connectades amb la xarxa d'alta velocitat i mitjana distància de Renfe, que facilita un viatge sostenible i responsable amb l'entorn.

Un cop a Morata de Jalón, tant escaladors com senderistes o altres amants de l'esport a l'aire lliure es poden allotjar còmodament al mateix municipi abans de completar l'últim tram fins a la zona d'escalada, que es recorre en una caminada agradable d'una mica més de mitja hora entre camps i paisatges que anuncien l'arribada als murs de roca calcària.

Tren i túnel a Morata de Jalón, província de Saragossa, Aragó, Espanya / shutterstock

Un pla perfecte d'escalada, comoditat i natura

Amb més de 600 vies repartides en 29 sectors, Las Torcas de Chodes i Morata de Jalón s'han convertit en un referent d'escalada esportiva al nostre país i fora de les seves fronteres. Tant és així que l'Ajuntament de Morata de Jalón, amb l'ajuda de la Federació Aragonesa de Muntanyisme (FAM), va decidir obrir un alberg municipal que ofereix allotjament còmode a escaladors, senderistes, ciclistes, famílies i altres apassionats de l'activitat a la natura —tant per a estades curtes com escapades de cap de setmana—. Un espai que, a més, compta amb bar-cafeteria i restaurant per reposar forces després d'una jornada entre senders i parets de roca.

Tornant a aquest paradís vertical, l'accés és especialment còmode i ràpid, sense necessitat de llargues aproximacions —caminades— prèvies a la zona d'escalada. Las Torcas de Chodes ofereix opcions per a tots els gustos i nivells: des de rutes curtes i explosives fins a recorreguts més llargs i aeris que desafien la tècnica i la resistència. Bona part dels seus itineraris tenen dificultat baixa o mitjana, cosa que ha convertit el lloc en una autèntica escola per a escaladors de l'Aragó i de comunitats properes. A això se sumen trams amb desploms, plaques tombades i parets que permeten gaudir d'una escalada variada i plena de matisos, en un entorn que combina cultura esportiva, natura i el so del riu Jalón com a teló de fons.

Connectar amb la natura comença per un viatge còmode i sostenible amb tren

Sectors com el Massís d’Alí i la Gran Placa destaquen per la varietat d’estils i graus, a més de comptar amb un peu de via còmode ideal per passar el dia. Amb la majoria de les vies en nivells fàcils o mitjans —al voltant del 75% per sota de 6b—, Las Torcas de Chodes és una escola per a tot tipus d'escaladors. I després d'una jornada de plaques o desploms, al costat de les vies d'escalada i al costat del riu, hi ha una guingueta de decoració única, amb un food truck al comandament, on podràs desconnectar i compartir els teus millors moments assaborint una beguda fresca i alguna cosa bona per menjar.

Senders i secrets de Morata

Aquest racó aragonès i els seus voltants són, a més, el lloc ideal per calçar-se les botes i llançar-se a explorar algun dels seus múltiples camins naturals. Molt a prop, a l'entorn de Morata de Jalón trobem diverses rutes de senderisme ideals per a tots els públics, com la que ens porta fins a les Cuevas del Sordo, la del Barranco de Villota o la que puja fins a El Sillón del Rey, totes de dificultat fàcil o mitjana-baixa.

Senderisme a Morata de Jalón / Shutterstock

L'encant de Morata de Jalón va més enllà de l'aire lliure. Pot fer una passejada pel nucli urbà i descobrir edificacions històriques com l'imponent palau dels Comtes de Morata, l'església de Santa Anna o el pont de Capurnos, que s'alça sobre el riu Jalón. I per als que busquen una cosa realment curiosa, la Casa de la Escucha sorprèn amb un singular efecte acústic que converteix la visita en una experiència diferent. Un complement perfecte per arrodonir l’escapada entre esport, natura i patrimoni.