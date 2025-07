Vicente Miralles, oftalmòleg: "No obris els ulls a la piscina; provoca enrogiment i, en el pitjor dels casos, una infecció"

Platja i piscina és la combinació perfecta cada estiu. Prendre el sol, relaxar-se mentre et banyes i gaudir del temps lliure és el que toca durant les vacances, però, per fer-ho amb seguretat, cal tenir en compte una sèrie de recomanacions que els experts no es cansen de repetir cada any per aquestes dates.

En aquest cas, per als amants de les piscines i, encara més, per als que acostumen a obrir els ulls sota l’aigua, convé saber que aquesta pràctica tan habitual pot comportar una sèrie de riscos.

Vicente Miralles, oftalmòleg, ha compartit a TikTok un vídeo en què insisteix en la necessitat de cuidar la nostra vista si ens submergim a la piscina.

"Parlem de per què és dolent obrir els ulls a la piscina. El primer que heu de saber és que l’aigua de la piscina no és només aigua i clor; quan nedem, hi trobem suor, maquillatge, cosmètics, orina i, fins i tot, en algunes piscines, et pots trobar de tot", indica l’oftalmòleg.

"El clor reacciona amb totes aquestes substàncies i forma el que anomenem cloramines, que són substàncies químiques que irriten els nostres ulls. Aquestes cloramines alteren la pel·lícula lacrimal, que és com una mena de barrera molt fina que protegeix els nostres ulls, i per això es produeix sensació de sorra, coïssor, picor, enrogiment i, fins i tot, en alguns casos, infeccions i visió borrosa", recorda l’expert.

"No vull ser alarmista ni molt menys, i la majoria de vegades obres els ulls a la piscina i no passa res greu, però als oftalmòlegs, cada estiu, ens arriben a urgències diferents casos d’infeccions o complicacions produïdes per obrir els ulls a la piscina", explica.

"Així que, de manera molt senzilla, us deixo dos consells. El primer, intenteu portar ulleres de busseig, i el segon, no us banyeu mai amb lents de contacte, perquè el risc d’infecció augmenta considerablement. De fet, veureu cada estiu que els diaris publiquen diferents articles com, per exemple, aquest, per intentar prevenir aquestes infeccions", conclou.