El contenidor lleuger que ja utilitzen desenes de municipis

Cada vegada que se celebra un esdeveniment multitudinari, un festival, una carrera popular, un mercat ambulant o una fira local, els residus es multipliquen, el consum creix i, amb ell, la necessitat de comptar amb un sistema de reciclatge àgil. No obstant, en molts d’aquests entorns, col·locar un contenidor tradicional simplement no és possible. Per a Ecoembes aquest va ser el punt de partida d’una innovació: el contenidor lleuger, una solució pensada no només per reciclar més, sinó per fer-ho allà on abans era impossible.

Una solució senzilla, però pràctica

El 2018, tres treballadors d’Ecoembes van detectar un problema recurrent: «Havíem identificat una necessitat no coberta: facilitar la recollida selectiva de residus en esdeveniments temporals», recorda David García, un dels impulsors del projecte. Va ser dins del programa IDEA on va sorgir l’oportunitat de desenvolupar una solució concreta. «Ens vam aliar amb el proveïdor FERTIPLAST per desenvolupar conjuntament un producte que respongués a aquest repte», explica García.

Més de 2.300 unitats del contenidor lleuger distribuïts en punts del país

Així va néixer el contenidor lleuger, un nou format dissenyat per ser pràctic, funcional i, sobretot, mòbil. «Es munta en menys d’un minut, és apilable, lleuger, reutilitzable i té una capacitat de fins a 730 litres», enumera García. «No substitueix el contenidor tradicional, sinó que el complementa en contextos en què la logística impedeix arribar-hi amb els mitjans habituals».

El cas de Barbate

El municipi gadità de Barbate coneix bé aquest problema. Cada estiu, les seves platges i els seus carrers acullen activitats esportives, concerts, festes... i la recollida de residus no sempre ha sigut senzilla. Per això, el 2024, durant el campionat d’handbol platja Recortes de Mojama, van decidir provar el contenidor lleuger d’Ecoembes. «Es generava una gran quantitat de residus d’envasos de plàstic», recorda Francisco Muñoz, regidor d’RSU i neteja viària de Barbate. «Hi van participar al voltant de 100 equips i l’afluència va ser de més de 2.000 persones al dia. Els camps eren a la sorra i, per a la ubicació i el transport, el millor sistema era clarament el contenidor lleuger d’Ecoembes».

L’experiència va ser un èxit: «L’acollida ha sigut molt bona, tant per part dels participants com de l’organització, que ens va agrair la seva instal·lació. Fins i tot en xarxes socials es va destacar positivament. I el més important: els residus eren on havien de ser».

Per ara, el contenidor lleuger està pensat per a la recollida d’envasos lleugers i paper o cartró, però la seva evolució no s’atura aquí. «Es podria adaptar a altres fraccions de residus si els municipis i operadors ho necessiten», avança David García. Francisco destaca la seva utilitat més enllà del campionat: «Permet la seva utilització en molts esdeveniments esportius que se celebren als nostres entorns naturals, com la platja del Carmen. És més versàtil que un contenidor a l’ús i té més capacitat que una paperera». L’ajuntament de Barbate ja en prepara l’ús per a la pròxima Breña Moon, una carrera nocturna per la platja i el parc natural de la Breña. «Repetirem sens dubte», assegura el regidor. «És una solució pràctica que evita problemes, agilitza la feina, i el més important: aconsegueix que l’usuari l’utilitzi. I això és l’únic que ens hauria d’importar: aconseguir la quantitat més gran de residus separats des de l’origen».

Una iniciativa que ja recorre Espanya

Des del seu desplegament el 2023, més de 2.300 unitats del contenidor lleuger s’han distribuït en diferents punts del país. El 30% d’elles a la Comunitat de Madrid, i també en regions com l’Aragó (14%) i Extremadura (12%). Aquest estiu, Ecoembes té previst reforçar la seva presència durant la Setmana Grande de Santander i a les festes del prau d’Astúries.

El municipi costaner de Barbate aposta pel contenidor lleuger d’Ecoembes, una iniciativa que dona resposta al repte de gestionar residus en grans esdeveniments

A més de la seva lleugeresa i facilitat de muntatge, el contenidor ha sigut dissenyat amb materials resistents: està fabricat en ràfia amb reforç de polipropilè, pot rentar-se i reutilitzar-se, i és apte per a tota mena de superfícies. «És adaptable a diversos tipus de vehicles de recollida: càrrega posterior, oberta i manual», detalla García. «També compta amb tires de fixació a terra per evitar moviments amb el vent, i amb compartiments de lixiviació que faciliten la seva neteja».

Per al regidor de Barbate, els seus avantatges pràctics són indubtables: «El muntatge és immediat. La mida, la tapa, el material... tot està pensat perquè funcioni. Es recollien plens cada dia. I on no pots col·locar un contenidor convencional, com a la sorra, aquest entra sense problema».

També al món rural

Més enllà de grans esdeveniments, el contenidor lleuger ha demostrat la seva eficàcia en municipis petits gràcies al projecte Ruralpack, impulsat dins del marc de la campanya #MiPuebloSinBasuraleza, del projecte Libera. Dirigit a localitats amb menys de 10.000 habitants, Ruralpack ha distribuït centenars de contenidors lleugers i papereres plegables des del seu llançament el 2023. Des de llavors, ha rebut 258 sol·licituds i ha atès 154 entitats locals. Tot, amb un únic objectiu: fer arribar el reciclatge on semblava inabastable.