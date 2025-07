El tren més costerut del món, patrimonis de la Humanitat i llacs inoblidables, els motius per apuntar-te a la nova Expedición VIAJAR a Suïssa

Amb les seves impressionants muntanyes i les seves ciutats de gran bellesa, Suïssa és una destinació sempre temptadora per refugiar-se en la natura sense perdre el contacte amb el ritme urbà més vibrant. Des de Zuric, la capital financera de Suïssa i la ciutat més gran del país, fins a pobles encisadors com Friburg, el país és una successió de pics nevats, llacs preciosos i nuclis antics monumentals Patrimoni de la Humanitat que donen pas a museus d'avantguarda. Des de VIAJAR hem organitzat una expedició que reuneix el millor del país helvètic.

L’expedició a Suïssa que estaves esperant

L’Expedició VIAJAR a Suïssa, organitzada per la revista VIAJAR, sortirà cap a Suïssa el pròxim 11 d’octubre liderada per un gran coneixedor del país, l’escriptor i periodista Use Lahoz. Use acompanyarà els viatgers que s’animin a compartir aquesta aventura pels millors racons del país en un moment màgic de l’any, quan els paisatges es tenyeixen d’ocres i daurats abans de donar pas al fred hivern. En aquest moment, les temperatures són força agradables i l’ambient és idoni per viure la destinació.

L’itinerari comença a la sofisticada Zuric, on explorarem el nucli antic, el museu Kunsthaus o la prestigiosa Òpera de Zuric. També vorejarem el llac Zuric amb els Alps com a teló de fons. Els més llaminers cauran rendits davant la Lindt Home of Chocolate, amb la seva font de xocolata de nou metres, el seu museu interactiu i unes delicioses degustacions d’aquestes irresistibles boletes de bombó.

Façana de l’Òpera de Zuric / Istock

Des de Zuric, l’expedició s’endinsa al centre del país per recórrer Lucerna, una ciutat de conte on creuar el Pont de la Capella, fotografiar el Monument al Lleó i passejar pel centre històric. A bord del ferrocarril cremallera més costerut del món viurem una experiència única: ascendir al mític mont Pilatus per gaudir de les seves vistes.

Tampoc ens oblidem de Berna, la capital suïssa. El seu nucli antic, reconegut com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, està perfilat per arcs medievals i fonts ornamentades les aigües de les quals semblen córrer al ritme marcat per l’emblemàtica Torre del Rellotge (Zytglogge). A Berna podrem viure la Suïssa més cultural en museus com el de Einstein, que recorda que aquí va ser on el matemàtic va formular la seva teoria de la relativitat.

Ciutat de Berna a Suïssa / istock

Cap a les cimes de Suïssa

Després de viure l’essència de les seves ciutats, és el moment perfecte per tornar a submergir-se en la seva natura, concretament en la que envolta el Schilthorn, una muntanya de més de 2.900 metres a la qual ascendir en un telefèric panoràmic per admirar, des de la plataforma Skyline View, els tres gegants mítics de l’Overland bernès: Eiger, Mönch i Jungfrau. Aquells amb ànsies d’aventura no dubtaran a atrevir-se amb el Thrill Walk, una passarel·la suspesa entre roques. Per rematar l’experiència en aquest lloc, espera un dinar al restaurant giratori amb vistes de 360 graus.

Telefèric al cim del Schilthorn / Istock

L’expedició prossegueix a Friburg, un poble encantador el nucli antic del qual està decorat amb ponts medievals i carrerons de pedra. Molt a prop es troba Gruyères, coronada per un castell del segle XVIII. Aquí descobrirem l’elaboració del formatge més famós de Suïssa.

Ginebra és l’última parada d’aquest viatge. La ciutat ens mostrarà el seu nucli antic, el fotogènic raig del Jet d’Eau i altres encants que podrem descobrir en un tuk-tuk elèctric. Però per deixar el millor record de l’expedició, no hi haurà res com sopar navegant pel llac Léman.