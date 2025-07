Lucía Palma, odontòloga: "Aquestes són les 4 coses que mai faria com a dentista"

Cuidar de la nostra salut bucodental és fonamental per evitar altres problemes mèdics relacionats fins i tot amb patologies estomacals. Per això, una higiene correcta i visites regulars al dentista són clau.

Tanmateix, la cura de les nostres dents va més enllà d’una neteja a l’any. Convé saber també si és necessària una ortodòncia o si cal extreure alguna peça. Lucía Palma és dentista i a través d’un vídeo en el seu perfil de TikTok ha fet una llista d’aquelles pràctiques que, com a professional, no faria mai.

"Com a dentista hi ha coses que mai faria a la meva pròpia boca i et mostro quines són. Veig pacients cada setmana amb danys irreversibles per males decisions. Coses que semblen inofensives però que acaben afectant el teu somriure i la teva salut més del que creus", indica la dentista.

"El primer, mai abusaria de la llimona. L’àcid desgasta l’esmalt i et pot deixar les dents sensibles per sempre", diu.

"Tampoc em posaria un pírcing als llavis perquè pot semblar molt bonic, però fractura les dents i també danya les arrels", adverteix.

"Mai faria un emblanquiment dental casolà amb receptes de les xarxes socials perquè molts cremen les genives i fins i tot et taquen més les dents", afegeix.

"Mai utilitzaria pastes dentals amb carbó actiu, encara que estiguin de moda, són abrasives i amb el temps desgasten l’esmalt tornant les dents més grogues i sensibles", explica l’odontòloga.