“Ens agrada viatjar a… Costa Rica”: tot el que va passar en les primeres xerrades exclusives de la revista VIAJAR

El passat 25 de juny, VIAJAR va donar el tret de sortida al seu nou esdeveniment exclusiu “Ens agrada viatjar a…”, una proposta per donar a conèixer les destinacions més inspiradores del planeta a través d’expertes que comparteixen les seves vivències personals. El país protagonista d’aquesta primera trobada no podia ser cap altre que Costa Rica, conegut pel seu model de turisme sostenible, una biodiversitat única i l’arrossegadora hospitalitat de la seva gent.

La cita va tenir lloc a l’hotel CoolRooms Palau d'Atocha, a Madrid, i va reunir subscriptors del Club VIAJAR. A través dels testimonis de tres convidades amb un vincle especial amb Costa Rica, els assistents van “viatjar” als racons més especials del país de la Pura Vida.

Imatges durant la ponència de l'esdeveniment "Ens agrada viatjar a... Costa Rica" / Club VIAJAR

La sala es va omplir de públic, que buscava inspiració per a un futur viatge o volia reviure el seu pas per Costa Rica. Tots estaven expectants per conèixer una destinació d’una manera més conscient i autèntica. Al llarg de l’acte es van compartir anècdotes i reflexions que van posar de manifest una comunitat viatgera molt especial.

Josep Maria Palau, director de la revista VIAJAR, va ser l’encarregat d’obrir l’esdeveniment amb unes paraules que van connectar immediatament amb el públic. Amb un to proper, va llançar “una invitació a viatjar amb propòsit”, destacant el paper exemplar de Costa Rica en la protecció del medi ambient i el seu model de desenvolupament turístic basat en l’equilibri entre natura i ésser humà.

Josep Maria Palau presentant l'esdeveniment "Ens agrada viatjar a... Costa Rica" / Club VIAJAR

Va parlar del país com d’una destinació en harmonia amb els ecosistemes, amb un fort compromís amb la sostenibilitat —que va començar molt abans fins i tot que existís el concepte de “sostenibilitat”— i amb un poble que acull càlidament els visitants. La seva intervenció va servir d’introducció a les tres convidades, els testimonis de les quals van omplir la tarda de matisos i emoció. Abans de donar pas als relats individuals, es van destacar alguns conceptes clau que fan de Costa Rica un referent mundial. Amb només el 0,03% de la superfície terrestre del planeta, acull més del 6,5% de la biodiversitat mundial. Més del 25% del seu territori està protegit per parcs nacionals i reserves, i fa dècades que aposta per les energies renovables i la conservació. Però més enllà de les xifres, el que realment impacta és la manera com el viatger pot descobrir-ho: caminant per boscos nebulosos, lliscant per tirolines entre les copes dels arbres, observant fauna en llibertat o compartint experiències amb comunitats locals que lideren projectes d’ecoturisme.

Durant la trobada…

La periodista de viatges Elena Ortega va ser la primera a intervenir. Amb una trajectòria consolidada en mitjans com VIAJAR, ¡HOLA! Viajes o Condé Nast Traveler, la seva relació amb Costa Rica va començar com un encàrrec professional, però —tal com ella mateixa va confessar— ben aviat es va convertir en una història d’amor. “Va ser un amor a primera vista”, va explicar. Va compartir amb el públic la seva connexió amb llocs com el Parc Nacional de Tortuguero, la comunitat de Mollejones o el riu Pacuare, on va viure una experiència emocionant de ràfting que, a més d’adrenalina, li va oferir un contacte especial amb la natura.

Elena Ortega al costat d'Alejandra Laborda durant la seva ponència sobre Costa Rica / Club VIAJAR

Després va ser el torn d’Alejandra Laborda, ambientòloga i biòloga especialitzada en conservació. La seva experiència a Costa Rica va ser més llarga. Hi va viure més d’un any col·laborant amb associacions locals enfocades a la protecció de tortugues marines i altres ecosistemes vulnerables. Va parlar del treball de camp, de platges recòndites, del seguiment de fauna i de la col·laboració estreta amb comunitats costaneres. L’Alejandra també va compartir un moment màgic en una platja remota del Pacífic, el nom de la qual va preferir no revelar per tal de continuar conservant-lo com el seu lloc especial.

La tercera convidada va ser l’escriptora Bàrbara Gil, autora de La leyenda del volcán, una novel·la ambientada a Costa Rica que va néixer del seu viatge al país. Va parlar de com la visita a una finca cafetera la va inspirar per escriure una història d’amor. Amb la seva intervenció va posar èmfasi en els paisatges del país, recordant com va obrir-se pas amb un matxet entre la vegetació fins a desorientar-se, un moment inoblidable. També va explicar amb emoció com, després de publicar el llibre, va tornar-hi per presentar-lo durant la fira del llibre.

Les tres expertes convidades al costat del director de la revista VIAJAR, Josep Maria Palau / Club VIAJAR

Després de la xerrada, els assistents van poder continuar compartint experiències amb les expertes en un còctel distès celebrat als espais enjardinats de l’Hotel CoolRooms Palau d'Atocha. Entre tastets inspirats en la gastronomia centreamericana es van formar grupets on es parlava de viatges passats i futurs. Va ser la cirereta perfecta per a una tarda plena d’emoció, inspiració i moltes ganes de viatjar.

Aquesta primera trobada d’“Ens agrada viatjar a…” va ser tot un viatge amb consciència per gaudir d’una destinació que, amb les seves platges, selves i volcans, aposta per un model turístic diferent. Una destinació per desconnectar i tot un exemple de conservació i biodiversitat. A més, els convidats van poder endur-se un record únic d’aquesta experiència, una bossa amb productes que transmetien PURA VIDA. Els assistents van rebre una goodie bag amb un exfoliant de Help Cosmetics, un esprai de butxaca Sun Secure d'SVR, una tote bag Esencial Costa Rica i un cafè Costa Rica de Root Café by Marcos González.

Sens dubte, aquest esdeveniment ha marcat l’inici de grans viatges que estan per arribar, com la nova Expedición VIAJAR a Costa Rica. Descobreix el país de la Pura Vida en aquesta expedició de quinze dies del Club VIAJAR.